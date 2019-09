Gewerbeverein startet durch

Mühlenbecker Land

43 Mitglieder zählt der Gewerbeverein Mühlenbecker Land aktuell. Bis zum Jahresende visiert Vorsitzender Mathias Treffurt die Zahl 80 an. Nach einer Flaute und einem Vorstandswechsel im Frühjahr geht es nun wieder aufwärts mit dem Zusammenschluss der Selbstständigen. „Allein in den vergangenen zwei Wochen haben wir vier neue Mitglieder gewinnen können“, sagt Treffurt. Noch vor einem Jahr war der bereits 1992 gegründete Verein auf 28 Mitstreiter geschrumpft.

Ausdruck dieses Aufwärtstrends ist der Grillabend mit den beiden Bürgermeisterkandidaten, den der Gewerbeverein vor einer Woche auf den Hof der Mönchmühle veranstaltet hatte. Fast 300 Gäste waren der Einladung gefolgt. „So eine gute Resonanz hatten wir noch nie bei einer Veranstaltung“, hatte ein Mann der ersten Stunde geschwärmt: Wolfgang Kaliga. Er war es auch, der den neuen Vorsitzenden zur Vorstandsarbeit ermuntert hatte. Erfolgreich.

Volles Haus beim Gewerbeverein auf dem Gelände der Mönchmühle. Fast 300 Gäste kamen zwei Tage vor der Wahl zum Grillabend mit den beiden Bürgermeisterkandidaten. Mehr als 300 Würstchen und Bouletten gingen weg. Quelle: privat

Treffurt kam 2011 mit seiner Lebenspartnerin aus Berlin ins Mühlenbecker Land. Sie war in Schildow aufgewachsen, er stammt aus Erfurt. Die beiden Kinder sind vier und acht Jahre alt. Er betreibt ein Versicherungsmaklerbüro und war bis Jahresbeginn Vertriebsleiter in einem Investmenthaus. Beruflich orientiert sich der 41-Jährige derzeit neu und wendet deshalb fast seine ganze Zeit für den Gewerbeverein auf: Er entwickelt zum Beispiel neue Veranstaltungskonzepte. So sind regelmäßige Stammtische (nächster am 18. September ab 19 Uhr im Restaurant „Trattoria Friulana“ in Mühlenbeck) und ein Fotowettbewerb geplant. Im Oktober ist ein Business-Frühstück zum Betriebsrentenstärkungsgesetz vorgesehen. Mitglied Mario Müller brachte die Idee für eine Ausbildungsinitiative im Handwerk ein, bei der mit weiterführenden Schulen zusammengearbeitet werden soll. Bereits am 6. September geht es ab 18 Uhr im Schildower Bürgersaal um „Achtsamkeit im Berufsalltag“. Referentin ist Marion Voigt.

Antonia Bahr kam mit ihrer Familie (Kinder: 6, 10) erst vor vier Jahren nach Schildow. Dort betreibt sie seit 2016 die Webagentur „netzgewinn“, die für regionale Unternehmen tätig ist und auch die Seiten des Gewerbevereins und des Fördervereins Historische Mönchmühle erstellt hat. Als Selbstständige und geselliger Mensch habe sie den Kontakt zu Gleichgesinnten gesucht, begründet sie ihre Mitgliedschaft. Und sie unterstreicht, dass der Gewerbeverein überparteilich ist. Eines der fünf Vorstandsmitglieder sei bei den Linken ( Wolfgang Ilgner), ein anderes bei der CDU ( Katja Behrend Didszun). Fünfte im Bunde ist Norma Kralisch (parteiunabhängig).Gemeinsames Ziel sei es, zu netzwerken und dem Gewerbe eine Stimme zu geben im Mühlenbecker Land.

Der komplette Vorstand des Gewerbevereins (v.l.): Katja Behrend Didszun (CDU), Wolfgang Ilgner (LINKE), Antonia Bahr (parteiunabhängig), Mathias Treffurt (parteiunabhängig), Norma Kralisch (parteiunabhängig). Quelle: privat

Von Helge Treichel