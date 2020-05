Gewerbeverein Mühlenbecker Land unterstützt Gastronomen in der Krise

Schildow

Sieben Horrorwochen hat Olaf Ernst-Breard hinter sich. Der 39-jährige Koch ist seit Anfang 2017 Inhaber des „Restaurants Kastanienhof“ in Schildow und hat seit Freitag wieder regulär geöffnet, wenn auch mit weniger Plätzen. „Aber die Leute kommen noch nicht wieder so, wie wir uns das wünschen“, sagt er. Er vermutet die Angst vor Ansteckung dahinter, kann seine Gäste aber beruhigen: Dank eines üppigen Platzangebots draußen und drinnen könne er die verschärften Hygieneregeln ohne Probleme umsetzen.

Nachdem er sich wochenlang mehr schlecht als recht mit einem Außer-Haus-Verkauf über Wasser hielt, sei jetzt zusätzlich wieder das volle Programm im Angebot, inklusive Spargelgerichte. Besonders gut komme der selbst gebackene Kuchen an, speziell am Wochenende. Mittwochs sei Schnitzeltag – mit jeweils sechs bis sieben verschiedenen und noch dazu wechselnden Rezepten. Dank QR-Code auf dem Tisch-Schildchen könne sich die Speisekarte jeder hygienefreundlich aufs eigene Handy laden. Auch via Internet sei alles abrufbar, so Ernst-Breard, der besonders seine täglichen Stammkunden schmerzlich vermisst. Aber auch das verpasste Ostergeschäft und die zahlreichen bis Juli abgesagten Familienfeiern machen ihm zu schaffen. Hinzu komme, dass die gezahlte Förderung von 15 000 Euro nicht einmal für einen Monat die laufenden Kosten gedeckt habe. „Ich hatte 60 000 Euro für drei Monate beantragt“, sagt der 39-Jährige.

Olaf Ernst-Breard (r.) im Gespräch mit Mathias Treffurt vom Gewerbeverein Mühlenbecker Land. Quelle: Helge Treichel

Der Restaurantinhaber ist in Schildow aufgewachsen. „Weil auch meine Mutter Köchin war und ich als Kind oft mitdurfte“, habe er beim Vorbetreiber 1999 seine Lehre als Koch begonnen und das Restaurant nach dessen Ruhestand übernommen. Der hatte den ehemaligen und damals leer stehenden Bahnhof 1983 gekauft und 1985 als „ Kastanienhof“ wiedereröffnet. Als jetziger Vermieter sei er ihm in der Krisenzeit sehr entgegen gekommen, sagt Olaf Ernst-Breard. Aber auch sein achtköpfiges Team habe zu ihm gestanden, trotz Kurzarbeit. Keiner musste gehen. Eine gute Unterstützung sei auch der Gewerbeverein Mühlenbecker Land gewesen, zu dem außer ihm noch vier weitere Gastronomen gehören. „Wir haben unsere Mitglieder über Aktuelles und die Antragsmodalitäten informiert und aufgerufen, regional essen zu gehen“, sagt Vorsitzender Mathias Treffurt. Er findet, dass die Soforthilfe „schlecht verteilt“ wurde. Denn er wisse von Fällen, bei denen die Antragsteller eigentlich einen festen Hauptjob haben und für ihr Nebengewerbe volle 9000 Euro abgegriffen hätten. Und zum jetzigen Zeitpunkt wäre es für viele Gewerbetreibende hilfreich, wenn Krankenkassen und sonstige Gläubiger nicht alle auf einmal auf der Matte stehen würden.

Die Krise hatte auch was Gutes

Für Olaf Ernst-Breard hatte die Krise einen einzigen positiven Aspekt: Anstehende Umbauten wurden endlich abgeschlossen, der neue Tresen fertiggestellt.

