Mühlenbeck

Ihren 90. Geburtstag feierte am 29. Juli Dorelies Rehse aus Mühlenbeck. Die Jubilarin freute sich über den Besuch des Bürgermeisters, der mit einem Blumenstrauß vorbeikam, um zu gratulieren. Seit 1956 wohnt Dorelies Rehse in ihrem Haus in Mühlenbeck. Bis heute managt die rüstige Seniorin Haus und Garten überwiegend allein. Nur einmal wöchentlich kommt ihre Tochter zum Helfen vorbei. Zum Einkaufen fährt die agile Witwe mit dem Bus ins Dorfzentrum. Zwischendurch liefert ein fahrender „Gemüsemann“, zu dessen festem Kundenstamm sie gehört, frische Waren zu ihr nach Hause und der Bäcker hängt die Schrippen an die Tür. „Ich genieße jeden Tag“, freut sich die ehemalige Kindergärtnerin über ihre gute Gesundheit. 30 Jahre lang (von 1959 bis 1989) war Dorelies Rehse im damaligen Schildower Kindergarten tätig. Heute freut sie sich über ihren ersten Urenkel. Und seit er auf der Welt ist, hat sie schließlich auch eingewilligt, sich doch ein Handy anzuschaffen. So kann sie die Entwicklung des Kleinen, der mit seinen Eltern in Köln zu Hause ist, über Whatsapp täglich verfolgen.

Von MAZonline