Gold- und Silberschmuck sowie fünf hochwertige Uhren haben Unbekannte bei einem Einbruch am Mittwoch in ein Einfamilienhaus Schildow gestohlen. Die Täter waren durch das gewaltsame Öffnen einer Terrassentür in das Gebäude gelangt.

Durch eine Terrassentür sind unbekannte Täter am Mittwoch in ein Einfamilienhaus in der Bahnhofstraße in Schildow eingestiegen. Quelle: dpa/Nicolas Armer (Symbolbild)