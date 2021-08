Mühlenbeck

Gebannt folgten die Kinder der Geschichte der Sprecherin und den Instrumenten des Orchesters: Der „Karneval der Tiere“ wurde am Freitag in der Sporthalle der Käthe-Kollwitz- Grundschule Mühlenbeck zum Leben erweckt. Allerdings nicht nur als Konzert der Neuen Philharmonie aus Berlin mit der Musik des französischen Komponisten Camille Saint-Saëns, sondern auch mit zahlreichen liebevollen Kunstwerken der Kinder. Ob Fische oder Löwen, Schwäne oder Kuckuck – einen ganzen Zoo mit den Protagonisten der Musik hatten die ersten bis sechsten Klassen gemalt, gebastelt und ausgeschnitten.

Die Elefanten-Klasse auf dem Weg zum Konzert. Quelle: Robert Roeske

Sogar ausgestorbene Tiere wurden in Form von gemalten Fossilien in die Gegenwart geholt. Einen ganzen Projekttag lang hatten sich die insgesamt 416 Mädchen und Jungen der Schule dem Thema angenähert. „Die vorherige Auseinandersetzung mit dem Stück ist wie bei jedem Konzert- und Theaterbesuch wichtig“, sagt Silke Schöder. Die Klassenlehrerin der 1b hatte das Konzertevent an die Schule geholt. Als gebührende Einstimmung auf das Werk habe das Kollegium einen erlebnisreichen Projekttag gestaltet. Jede Klasse habe sich je nach Jahrgangsstufe altersentsprechend mit der Musik und der Handlung des Stücks beschäftigt.

15 junge Musiker im Alter zwischen 25 und 35 Jahren spielten in Mühlenbeck. Quelle: Robert Roeske

So entstanden zum Beispiel Plakate und Collagen zu den tierischen Darstellern oder sie wurden in Origami-Technik gefaltet. Es wurden Tiermasken gebastelt, Gläser und Schuhkartons in Aquarien verwandelt sowie die Musik in Tanz umgesetzt. Außerdem wurden Ankündigungsplakate gestaltet, Eintrittskarten hergestellt und verkauft (3 Euro), die Stimmen und Bewegungen von Tieren nachgeahmt. Gleichzeitig wurde dem Hören der einzigartigen Musik Raum gegeben und die Biografie ihres Schöpfers ergründet.

Edgar, Mariella und Mia mit ihren selbst gebastelten Löwen-Handpuppen (v.l.). Quelle: Robert Roeske

Moritz (11) ließ es sich nach dem Konzert nicht nehmen, dem Dirigenten die Hand zu schütteln. „Das war super, ein Traum“, sagt er nach dem Ende der zweiten Aufführung. Auch Simeon (11) suchte Kontakt zu Andreas Schulz, der das Ensemble 2018 gegründet hat. Der Junge fragte, wann er mit dem Dirigieren begann. Die Antwort: mit 25 Jahren. Davor allerdings habe er bereits Klavier gespielt, ab dem 9. Lebensjahr. Sogar schon zwei Jahre früher begann Simeon selbst damit. Katharina (11) und Yanet (11) ließen sich mit dem Dirigenten fotografieren.

Erinnerungsfoto mit dem Dirigenten: Katharina (l.) und Yanet präsentieren ihre selbst gefertigten Aquarien.. Quelle: Helge Treichel

Auch Schulleiter Rainer Körber zeigte sich begeistert von der Aktion und drückte seinen Wunsch nach einer Neuauflage aus. Diesen unterstrich auch Sabine Krasemann, Intendantin der neuen Philharmonie. Gern würde sie ihr Orchester auch an der Schildower Grundschule spielen lassen. Gerade sei eine Förderung des Landes Mecklenburg-Vorpommern angelaufen, um an allen Grundschulen Konzertangebote machen zu können. Ein dreiwöchiges Pilotprojekt mit fast 30 Konzerten beginne jetzt. So etwas wünsche sie sich auch für die brandenburgischen Kinder, so Sabine Krasemann. Hierzulande werde das bislang von der Aventis Foundation unterstützt. Wie gut Klassik in Grundschulen funktioniert, zeige der Sechsjährige, der neben ihr saß und gestand: „Ich habe Gänsehaut“, sagt Silke Schöder: „Genau das wollen wir!“

Von Helge Treichel