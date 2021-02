Mühlenbeck

Unbekannte Personen versuchten am Dienstagmorgen (2. Februar) gegen 3.50 Uhr von einem Grundstück in der Schmachtenhagener Straße in Mühlenbeck einen Audi Avant zu stehlen. Sie versuchten, das Keyless-Go-System des Fahrzeugs auszulesen, was aber misslang da der Fahrzeugschlüssel in einer abschirmenden Box im Haus gut gesichert war.

Eine Anzeige wegen des versuchten Diebstahls wurde durch die Polizei aufgenommen.

Von MAZonline