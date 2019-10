Schildow

Zu einem Brand ist es am Donnerstagabend gegen 21 Uhr in der Lindenstraße in Schildow gekommen. Nach Auskunft der Polizei hatte dort eine 76-jährige Frau vergessen, eine Herdplatte abzustellen. Daraufhin war der Herd in Flammen aufgegangen.

Alarmsignale eines Brandmelders machten die Nachbarn auf das Feuer aufmerksam. Von ihnen besaß offensichtlich jemand einen Hausschlüssel und konnte die Wohnungstür öffnen. Zu diesem Zeitpunkt soll es in der Wohnung bereits zu erheblichen Brandschäden und Verrußungen gekommen sein.

Wohnungsinhaberin und zwei Helfer ins Krankenhaus gebracht

Nachbarn fanden die Wohnungsinhaberin laut Polizei mit Rußspuren im Gesicht in der Toilette liegend. Die Frau wurde mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Von fünf Helfern aus der Nachbarschaft mussten später zwei weitere Personen mit Symptomen einer Rauchgasvergiftung ebenfalls ins Krankenhaus gebracht werden. Die anderen drei Helfer wurden vor Ort ambulant behandelt.

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die den Brand später löschen konnte, wurde versucht, die Flammen mit einem Pulverfeuerlöscher in Schach zu halten. Zur Schadenshöhe wurden bislang noch keine Angaben gemacht.

Von MAZonline