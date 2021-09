Hortabriss in Schildow: Entrüstete Einwohner melden sich zu Wort

Schildow

Nachdem die Gemeindevertretung im Juni bei der geplanten Erweiterung des Hortes Kinderland in Schildow mehrheitlich ein Aufstocken verworfen und stattdessen einen Abriss und Komplettneubau befürwortet hatte, regt sich Widerspruch im Ort.

„In diesem Gebäude habe ich 1961 meine Schulzeit begonnen. Nicht nur für mich, sondern für sehr viele Bürgerinnen und Bürger von Schildow hat dieses Haus eine geschichtliche Bedeutung“, sagt Reinhard Knaak. Es gehöre zu den prägenden Bauwerken des Ortskerns und sei damit „unbedingt erhaltenswert“. Angesichts weiterer Aspekte wie Kosten, Bauzeit und Nachhaltigkeit gebe es „keinen Grund, dieses grundsolide Gebäude abzureißen“. Reinhard Knaak: „Auch Bauwerke verdienen Respekt und Beachtung.“

Der Hort Kinderland in Schildow. Quelle: Helge Treichel

Ortsvorsteherin Silvia Gaideck hält einen Abriss zugunsten eines Komplettneubaus insbesondere aus Kostengründen sowie aus Gründen der Nachhaltigkeit für falsch – „unabhängig davon, dass das Hortgebäude als ehemaliges historisches Schulgebäude ein für den Ortsteil Schildow durchaus erhaltenswertes ortsbildprägendes Gebäude ist“. Der Gemeinde entstünden für den Komplettneubau im Vergleich zu dem ursprünglich geplanten Ergänzungsbau, für den eine Baugenehmigung bereits vorliege, Mehrkosten von mehr als 1,5 Millionen Euro durch die verworfene Baugenehmigungsplanung (560 000 Euro) und die durch den Abriss des Altgebäudes entstehende Notwendigkeit, die Hortkinder während der gesamten Phase des Neubaus anderweitig unterzubringen. Dies werde bisher auf eine Million Euro geschätzt.

Ehemalige Lehrerin zeigt sich empört

Als ehemalige Lehrerin in der Oberschule Schildow meldete sich Erika Lackmann zu Wort. Es sei noch gar nicht so lange her, da wurde stolz verkündet, wie toll das alte Schulgebäude zum neuen Hort umgestaltet wurde, sagt sie. „Mit Verwunderung und daraufhin Empörung nahm ich zur Kenntnis, dass dieses Gebäude einem Neubau weichen soll, obwohl es eine Alternative gibt.“ Es sei eine Schande „wie Gemeindevertreter hier zum einen mit alter Bausubstanz, die das Ortsbild prägt, und zum anderen mit Geldern, die gut an anderer Stelle einzusetzen sind, umgehen“. Ihr Vorschlag: Wie wäre es, diese eingesparten Mittel für die Arbeit mit den Jugendlichen, für die Finanzierung von Streetworkern (vielleicht in Zusammenarbeit mit Glienicke) einzusetzen?

Linken-Fraktionsvorsitzender fordert, Entscheidung zu revidieren

Ihr Mann Hartmut Lackmann, Fraktionsvorsitzender der Linken, findet, dass einige Fraktionen bei ihrem Votum verdrängen würden, dass mit dem Komplettneubau rund 1000 Quadratmeter Bewegungs- und Freiflächen für die Kinder verloren gingen. „Und das bei jetzt schon beengten Freiflächen auf dem Schulgelände.“ Er fragt nach der Zukunft des ökologisch geprägter Schulgartens, dem Platz für eine perspektivische Sporthalle mit multifunktionellen Räumen für Senioren, Jugendlichen, Sportgruppen, Schule, Kita, Hort, Veranstaltungen und der Möglichkeit für die Kinder, dann noch im Freien so richtig toben und sich an den Spielgeräten ausprobieren zu können. „Blickt über den Tellerrand und denkt nach“, fordert er mit Blick auf die anderen Ortsteile. Der Jugendclub in Mühlenbeck falle fast zusammen, der in Schildow habe nasse Wände und keine Außenflächen. Zudem müsse die Zahl der Kita-Betreuungsplätze in Zühlsdorf, Mühlenbeck und Schildow erweitert werden. „Ich fordere meinen Kolleginnen und Kollegen auf, ihre Entscheidung zum Abriss und zum Neubau zu revidieren“, so der Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses.

Ruppert Stange: Zeitverzug ist enorm

Ruppert Stange aus Schildow führt den Zeitverzug als großen Nachteil an, denn beim Beschluss habe die Baugenehmigung für die Alternativvariante bereits vorgelegen. Ein Baubeginn wäre ab März 2022 nach Ausschreibung und Vergabe möglich gewesen. Die Fertigstellung dieses Erweiterungsbaus hätte nach dem vorläufig kalkulierten Bauablauf etwa im Mai 2023 stattfinden können. Zeitgleich mit dieser Baumaßnahme könnten Bauantragsverfahren und Projektierung für die ursprünglich geplante Aufstockung des Altbaus als zweiter Bauabschnitt beginnen, dessen Realisierung von Juni 2023 bis August 2024 möglich wäre. Durch den nun geplanten Abriss sei mit der Fertigstellung der mehr oder weniger vollständig neu zu errichtenden Außenanlagen erst im Herbst (Oktober) 2025 zu rechnen.

Jugendbetreuerin für Erhalt des Gebäudes

Sie als Jugendbetreuerin und die Hortbetreuung hätten gute Erfahrungen mit einer gemeinsamen Kooperation in der außerschulischen Kinderbetreuung, sagt Sabine Vehlow. Dies solle auch weiterhin in die Planung einer Horterweiterung einfließen. „Diese Kooperation, dieses Miteinander, ist meines Erachtens in dem geplanten Erweiterungsanbau, ohne Abriss des Hortgebäudes, ebenso möglich wie in einem Neubau.“ Mit der Erfahrung als Jugendbetreuerin, Mutter und Oma würde sie sich auf jeden Fall für den Erhalt des Hortgebäudes und das Konzept mit einem Erweiterungsanbau entscheiden.

Regine Dreßler: Geld sinnvoll einsetzen

„Dieses Vorhaben begrüße ich sehr und hat meine volle Zustimmung“, schreibt Regine Dreßler über die Horterweiterung an sich. Allerdings beschäftigen sie die „Mehrkosten, die sicherlich bei einem Neubau entstehen“. Zudem könne sie keine Kapazitätserhöhung gegenüber einem Erweiterungsanbau erkennen. „Ich glaube, keiner hat Geld im Überfluss und wenn sollte er es sinnvoll einsetzen“, schreibt sie.

Cartoon mit Ottfried

Für die ehemalige Schulsekretärin Erika Cipper „ist es wichtig, das ehrwürdige Gebäude unbedingt zu erhalten“. Sie setzt eine Zeichnung unter ihre Stellungnahme, die ein älteres Paar auf einem Sofa zeigt. Unterschrift: „Du Ottfried, wir sind jetzt genauso alt wie die 1936 erbaute Schule. Was, wenn wir nun auch aus unserem Zuhause entfernt werden, damit neuer Wohnraum geschaffen wird?“ Ihr Ottfried guckt betreten aus der Wäsche.

Erwin Lukas: „Erweiterung ja, Abriss nein!“

Das Schulgebäude sei im Laufe der Jahre mit neuen Heizungen, Fenstern und mehr saniert worden, erinnert Erwin Lukas, Ortsbeiratsmitglied in Schildow und sachkundiger Bürger im Bauausschuss. Diese Investitionen seien bei bisherigen Kostenbetrachtungen unberücksichtigt geblieben. Sein Standpunkt: „Erweiterung ja, Abriss nein!“

Von Helge Treichel