Fachdienstleiter Tino Matzke stellte im jüngsten Haupt- und Finanzausschuss am Dienstagabend eine Machbarkeitsstudie für die Horterweiterung in Schildow vor – inklusive Kosten-Nutzen-Analyse. Wenn auch die Bedarfsanalyse für die Platzkapazität vorliegt, sind die Kommunalpolitiker am Zug.