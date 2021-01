Horterweiterung Schildow: Plädoyer für Erhalt des alten Schulgebäudes

Schildow

Gemeindevertreter und Ortsbeiratsmitglied Hartmut Lackmann ( Die Linke) hat sich in der jüngsten Sitzung des Schildower Ortsbeirates am Montagabend dafür ausgesprochen, das alte Schulgebäude im Zuge der geplanten Horterweiterung zu erhalten und aufzustocken beziehungsweise dessen Dachgeschoss auszubauen. Damit widersprach er den zuletzt ins Spiel gebrachten Überlegungen, wonach der Altbau aus den 1930er-Jahren komplett abgerissen werden und ein Neubau erstellt werden soll. Einen diesbezüglichen Prüfauftrag hatten die Gemeindevertretung im Dezember laut einem überfraktionellen Antrag erteilt. Per Änderungsantrag war dieser erweitert worden, um auch ein Aufstocken des Bestandsgebäudes hinsichtlich der technischen Machbarkeit und des Kostenaufwandes zu prüfen. Das Ergebnis soll möglichst bis zur nächsten Sitzung der Gemeindevertretung am 24. Februar vorgelegt werden.

Lackmann warb im Ortsbeirat nunmehr dafür, die Aufstockungsvariante zur ursprünglichen favorisierten Lösung hinzuzufügen und stattdessen auf einen zu erstellenden Pavillon mit zusätzlichen Hortplätzen zu verzichten. Die ursprünglichen Pläne, für die bereits ein Bauantrag eingereicht wurde, sieht ein Zusatzgebäude in Höhe des kleinen Parkplatzes am Bürgersaal vor. Dieses soll mit einer Brücke, welche die Zufahrt zur Europaschule überspannt, mit dem vorhandenen Hortgebäude verbunden werden. Dies biete den Vorteil, dass die dringend benötigten Hortplätze viel früher zur Verfügung gestellt werden könnten, denn ein Baubeginn sei noch in diesem Jahr realistisch. Außerdem ließen sich laut erster Kostenschätzung deutlich mehr als vier Millionen Euro einsparen.

Anzeige

Hintergrund: Der Schildower Hort, der aktuell für 102 Kinder zugelassen ist, soll auf eine Kapazität von bis zu 365 Kindern erweitert werden. Die zusätzliche Etage sei mit einem Verstärken der Fundamente technisch sicherlich machbar, würde laut Verwaltung aber lediglich rund 40 zusätzliche Hortplätze ermöglichen. Ohne zusätzlichen Anbau bliebe somit eine Lücke von 222 Plätzen übrig.

Von Helge Treichel