A10 / Mühlenbeck

Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden ereignete sich am Mittwochmittag (15. Januar) gegen 12.45 Uhr auf der A10 in Fahrtrichtung Dreieck Barnim. Dabei befuhr ein 59-jähriger Fahrer eines Sattelzuges des rechten Fahrstreifen im Baustellenbereich zwischen der Anschlussstelle Mühlenbeck und dem Dreieck Pankow. Dort kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Anschließend setzte er seine Fahrt fort. Durch Mitarbeiter der Havellandautobahn konnte zuvor das amtliche Kennzeichen des Sattelaufliegers abgelesen werden, wodurch die Anschrift einer Spedition in Ahrensfelde ermittelt werden konnte. Hier konnte der beschädigte Sattelzug um 13.45 Uhr mitsamt dem Fahrzeugführer festgestellt werden. Dieser gab an, er habe einen Hustenanfall gehabt und sei deshalb von der Fahrbahn abgekommen. Die Beamten der Polizei fertigten eine Unfallanzeige. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen mit etwa 3500 Euro beziffert.

Von MAZonline