Mühlenbeck

Christian Bruder kam über den Honigwein und Honiglikör zur Imkerei. Nachdem der Mühlenbecker Met bei einem Musikfestival erstmals gekostet hatte, war er auf den Geschmack gekommen. Und schnell stieß er auf qualitative Unterschiede. Er entschied sich, die Produktion in eigene Hände zu nehmen, angefangen vom Rohstoff. Seit 2007 hält der 51-Jährige eigene Bienen, erzeugt seinen eigenen Honig. Erfahrene Imker hatten ihn anfangs beliefert und dann in ihr Imkerparadies geführt. Und er gründete die Imkerei Bruder, die ein vielfältiges Sortiment bereithält: neben naturbelassenem Honig sind das Met und Honiglikör („ Bruder’s Bärenfang“), Propolis, Naturkosmetik und Bienenwachskerzen.

Das Sortiment der geistigen Getränke. Quelle: Helge Treichel

Kaum zu glauben, dass dies ein Nebenerwerb für Christian Bruder ist. Schließlich wintert er in diesem Jahr 30 Bienenvölker an drei Standorten ein: Velten, Marwitz und Mühlenbeck. Sein Bienenstand befindet sich im Naturschutzgebiet „Schönerlinder Teiche“ direkt am Löwenzahnpfad. Ihm geht es schon lange nicht mehr nur um das Ernten von Honig, sondern um die Pflege der Bienen. „Die Arbeit mit ihnen ist unser kleiner Beitrag zum Naturschutz“, sagt er. „Das hat als Hobby begonnen, aber in relativ kurzer Zeit Dynamik bekommen“, sagt Christian Bruder. Hauptberuflich ist er seit den 1990er-Jahren bei der Feuerwehr. Sein aktueller Arbeitsplatz befindet sich inzwischen in einer Berliner Leitstelle.

Die Bienen sind für den dreifachen Vater ein Ausgleich. Sie helfen ihm, nach den hochkonzentrierten Dienststunden „wieder runterzukommen“, wie er sagt. Nach der Schicht gehe er gern zu den Bienen. „Und wenn ich dort mein Ohr ranhalte und höre, wie sie summen, dann ist das Entspannung pur.“

Christian Bruder mit seinem Sohn Maximilian, der ihn seit zwei Jahren gelegentlich zu den Bienen begleitet. Quelle: Helge Treichel

Es werde sehr darauf geachtet, dass alles eine hohe Qualität hat. Deshalb war seinerzeit handelsüblicher Honig auch ausgeschieden, als der erste Likör angesetzt werden sollte. Der Honig dürfe keinerlei chemische Rückstände oder Verunreinigungen enthalten. Dies werde über Laboruntersuchungen im Länderinstitut für Bienenkunde in Hohen Neuendorf sichergestellt, berichtet Christian Bruder. Der Likör habe einen Alkoholgehalt von 40 Prozent und werde mit diversen Gewürzen veredelt. Als „geschmackliches Highlight“ bezeichnet der Imker seinen Honigwein. Met werde ausschließlich mit Honig, Wasser und Reinzuchthefe hergestellt. Ebenso hohe Qualitätsstandards gelten für die Kosmetikprodukte, die ein befreundeter Imker liefere. „Ich verkaufe nichts, was ich nicht auch selbst nutze oder konsumiere“, sagt Christian Bruder.

Gern lässt er sich beim Transport der Bienen oder anderen Tätigkeiten von seinem Sohn Maximilian begleiten. Der Neunjährige habe ein gutes Gespür dafür, zum Beispiel die Königin im Stock ausfindig zu machen. Der Junge findet es besonders faszinierend, Bienen beim Schlüpfen zuzuschauen: „Es ist schön zu sehen, wie erst die Fühler herausschauen und sie sich dann herausnagt.“

Christian Bruder mit seinem Verkaufsstand, mit dem er auf Märkten in der ganzen Region präsent ist.. Quelle: privat

Doch diese Idylle bröckelt unter Corona-Bedingungen. „Ich stehe vor der Frage, wie es geschäftlich weitergeht“, sagt Christian Bruder. „Die Märkte sind weggefallen, die Umsätze eingebrochen“, sagt er. Seit März habe er seinen mobilen Stand auf keinem der üblichen Standorte wie Ritterfeste und Mittelaltermärkte mehr aufbauen können – mit Ausnahme von zwei Veranstaltungen. Hatten sich die Kosten vorher allein getragen, so sei das nun vorbei. „Die Einbußen betragen mehrere Tausend Euro“, sagt Bruder. Sein Ziel und seine Hoffnung seien die Weihnachtsmärkte. „Ansonsten kann ich die Miete für den gefliesten Schleuderraum im Januar oder Februar nicht mehr aufbringen“, sagt er. „Es wäre schade, wenn ich das aufgeben müsste. Aber wenn es so weitergeht, muss ich alles verkaufen.“

Wer sich für die Imkereiprodukte interessiert, findet unter 033056/43 33 05 Kontakt zu Christian Bruder. Der Aufbau der für dieses Jahr geplanten Internetseite habe auf Eis gelegt werden müssen – auch wegen Corona.

Von Helge Treichel