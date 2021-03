Impfstelle nimmt in Schildow ihren Betrieb auf

Schildow

Ab sofort gibt es eine Impfstelle für die Covid-19-Schutzimpung in Schildow. Diese wurde von Dr. med. Angelika Strohm, Fachärztin für Anästhesiologie und Allgemeinmedizin, in ihrer Praxis an der Bahnhofstraße 5b eingerichtet. Geimpft wird ausschließlich nach Terminvergabe.

Zu den ersten Geimpften gehörte am Dienstagnachmittag Vera Born aus Schildow. Die 82-Jährige erhielt am vergangenen Sonnabend einen Anruf von Frau Doktor Strohm, die Hausärztin von ihr und ihrer gesamten Familie. Sie erkundigte sich danach, ob sie bereits geimpft wurde. Nachdem sie das verneinte, habe sie ihr sogleich einen Termin angeboten, für Dienstag, 14 Uhr. „Ich habe mich sehr gefreut, dass sie an mich gedacht hat“, sagt Vera Born. Und auch der Termin kam ihr sehr gelegen. Nur ein Problem gab es für die ehemalige Lehrerin der Schildower Grundschule: Nach einem Unfall im vergangenen Jahr ist ihre Mobilität stark eingeschränkt. Wie also den Kilometer zwischen Wohnhaus und Praxis bewältigen?

Günter Pioch lädt den Rollator ein, auf den Vera Born nach ihrem Unfall angewiesen ist. Quelle: Enrico Kugler

Als bereitwilliger Helfer und Chauffeur stellte einmal mehr Günter Pioch von der Volkssolidarität seine Dienste zur Verfügung. Seit der 80-Jährige am 10. März selbst seine erste Impfung im Oranienburger Impfzentrum erhalten hatte, war er bereits sieben weitere Male dort, um Mitglieder der Volkssolidarität dorthin zu bringen und nach dem kleinen Pieks wieder vor ihrer Haustür abzusetzen. Die älteste der Frauen sei 92 Jahre alt gewesen. Und so war es für ihn eine Frage der Ehre, mit seinem Pkw auch Vera Born zu ihrem Impftermin in Schildow zu fahren. Sie ist immerhin bereits seit mehr als 20 Jahren Mitglied der Volkssolidarität.

„Wie kein anderes Mitglied unserer Ortsgruppe verkörpert sie das Motto des Leitbildes ,Miteinander – Füreinander’“, lobt seine Frau Roswitha Pioch. Gemeinsam mit Vera Born fungiert sie als Vorsitzende und Ansprechpartnerin. Ihre Ideen und Vorschläge für die Gruppenarbeit seien „zu prägenden Merkmalen unseres gesamten Wirkens“ geworden, so Roswitha Pioch. Das beziehe sich sowohl auf die Themen der monatlichen Veranstaltungen als auch auf das Einbeziehen möglichst vieler Mitglieder in die Gestaltung der Gruppenarbeit. „Auf Grund ihrer jahrzehntelangen Tätigkeit als Lehrerin trugen ihr Ansehen und ihr Bekanntheitsgrad im Ort wesentlich dazu bei, dass unsere Mitgliedergruppe eine hohe Achtung in der Gemeinde genießt“, so Roswitha Pioch. Das sei insbesondere bei den jährlichen Spendensammlungen sichtbar geworden und habe auch zum zahlenmäßigen Wachstum der Ortsgruppe beigetragen. Jedes Mitglied freue sich zu den Geburtstagen auf ihre Glückwünsche, die sie sehr ideenreich und individuell gestalte. „Mit Fug und Recht kann man Vera Born als das soziale Gewissen der Gruppe bezeichnen“, resümiert Roswitha Pioch.

Das ist zugleich die Begründung für ihren Antrag an die Gemeinde, Vera Born in diesem Jahr die Ehrenamtsurkunde zu verleihen. Mit dieser Auszeichnung wolle man für das jahrzehntelange Wirken Dank sagen. Vera Born ist nicht nur in Schildow aufgewachsen, sie wurde hier sogar in der elterlichen Wohnung geboren. Nach ihrem Studium war sie zunächst in Zehdenick eingesetzt. Die letzten 26 Jahre bis zu ihrem Ruhestand unterrichtete sie jedoch an der Grundschule in Schildow.

Auch der Termin für die zweite Impfung in zwölf Wochen bei ihrer Hausärztin steht für Vera Born bereits fest. Es ist der 15. Juni. Auch Günter Pioch hat sich diesen gleich vorgemerkt.

Von Helge Treichel