Schildow

Ihren 50. Hochzeitstag feierten am 7. Februar Maritta und Fritz Schödel, die in Schildow zu Hause sind. Seit 2012 leben die Eheleute, die sich das Ja-Wort vor 50 Jahren in Blankenfelde gegeben haben, in Schildow. Das Mühlenbecker Land sei zu ihrer zweiten Heimat geworden, erzählen die beiden pensionierten Postler dem Bürgermeister, der seine Glückwünsche überbrachte.

Aber auch Ihrer alten Heimat – 42 Jahre waren sie in Blankenfelde zu Hause – sind sie noch immer sehr verbunden. Als ehemaliger Feuerwehrchef ist Fritz Schödel (75) in der Freiwilligen Feuerwehr Blankenfelde bis heute engagiert und auch dem Reitverein ist er nach wie vor treu. Maritta Schödel (76), schon immer versiert im Umgang mit dem PC, hat das Kirchenarchiv übernommen und betreibt Ahnenforschung.

Regelmäßig verreist das agile Paar, das früher gerne auch Fernreisen unternommen hat, mit dem großen Freundes- und Kollegenkreis innerhalb Deutschlands. Einen festen Platz im stets gefüllten Terminkalender haben auch die beiden inzwischen schon herangewachsenen Enkelkinder.

