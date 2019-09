Mühlenbeck

Ein Werk von Gudrun Engelke wird in der Mühlengalerie in der Mönchmühlenallee 3 am Donnerstag, 3. Oktober, um 14 Uhr versteigert. Die Laienkünstlerin aus Schildow ist eine von zehn Beteiligten der Ausstellung „ Lebenswelten“, die an diesem Tag um 17 Uhr schließt.

Das Exponat, das einen Höchstbietenden sucht,...