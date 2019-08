Mühlenbecker Land

Ortsvorsteher und Gemeindevertreter Jens Berschneider (Fraktion Freie Wähler Mühlenbecker Land) distanziert sich von der Wahlempfehlung seiner Fraktion für den Bürgermeisterkandidaten Mario Müller (CDU). Dabei „halte ich mich zurück, denn zum Glück gibt es keinen Fraktionszwang für unsere politischen Entscheidungen“.

„Von keinen der beiden Kandidaten ist eine dem Bürgermeisteramt würdige Parteiunabhängigkeit zu erwarten“, begründet Berschneider seine Zurückhaltung. Wie bereits jetzt aus den Pressemitteilungen herauszulesen sei, „ist das zukünftige Parteiengezänk vorprogrammiert, Schade“.

Hintergrund: Am 1. September wird in der Gemeinde Mühlenbecker Land der Bürgermeister gewählt. Es gibt zwei Kandidaten: Amtsinhaber Filippo Smaldino ( SPD) und Mario Müller ( CDU).

Ein Bürgermeister, der im Interesse der Bürger selbstständig denken könne und sich nicht entmündigen lasse, wenn er anderer Meinung ist, sei nach Meinung von Berschneider „leider nicht zu erkennen“. Über die Wahlen hinaus könne er den Bürgern nur empfehlen, ihr Recht auf Information und Mitwirkung an der Kommunalpolitik wahrzunehmen um sich hier aktiv für die Heimatgemeinde einzubringen.

Ortsvorsteher will seine Wählerstimme ungültig machen

Er werde an der Wahl teilnehmen, kündigte Berschneider an. Er werde seine Stimme jedoch bewusst ungültig machen. Das erscheine vielleicht nicht plausibel, sei jedoch die einzige Möglichkeit, sich bewusst der Stimme zu enthalten, sagt er. Gleichzeitig ruft er dazu auf, an der Wahl teilzunehmen.

Von Helge Treichel