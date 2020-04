Auto mit Sand in Schönfließ zugeschüttet: Jetzt spricht der Traktorfahrer

Schönfließ

Ein kurioser Einsatz beschäftigte die Polizeibeamten am Dienstagabend in Schönfließ (Mühlenbecker Land). Ein Traktorfahrer meldete sich bei der Polizei und gab an, dass ein Pkw die Zufahrt zu seinem Feld in der Nähe der B96a versperren würde. Gegen 20 Uhr meldete sich dann die Besitzerin des besagten Pkw bei der Polizei und meldete, dass ihr Fahrzeug mit Sand zugeschüttet sei und sie nicht mehr wegfahren könne.

Landwirt muss Arbeit abbrechen

Der Landwirt, der seinen Namen auf Grund der Umstände nicht nennen möchte, sagte dazu im Gespräch mit der MAZ: „Wir wollten mit unseren Fahrzeugen auf das Feld auffahren, was aber durch den dort geparkten Pkw nicht möglich war.“ Also wandte er sich telefonisch an die Polizei, um Hilfe bei der Suche nach der Inhaberin zu erhalten. Als nach 15 Minuten niemand gekommen sei, habe man die Arbeit abgebrochen und sei zurück zum Hof gefahren. „Wir haben nicht mehr mit Hilfe gerechnet.“ In der Zwischenzeit wurde dann der Sand rund um den Hyundai aufgeschüttet. „Die Dame hat wohl von Weitem ein betriebliches Fahrzeug gesehen, welches Sand um ihren Pkw herum angehäuft hat“, erzählt er.

Nach dem Eintreffen der Polizei wurde er von den Beamten noch einmal angerufen. „Ich fuhr dann zum Feld zurück“, so der Angestellte weiter. „Dort wurde mir dann gleich gesagt, dass ich jetzt eine Anzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr bekomme.“ Dabei sei dem Betrieb durch das Auffahren auf das Saatgut tatsächlich ein Schaden entstanden, so der Mann weiter.

Polizisten befreien das Auto

Der Sachverhalt wird nun an einen Anwalt übergeben, weitere Schritte behält man sich vor. „Ich verstehe auch nicht, wie der Sachverhalt Nötigung im Straßenverkehr sein soll. Das Fahrzeug war doch auf einem privaten Gelände widerrechtlich geparkt.“

Dazu konnte die Pressestelle der Polizei in Neuruppin Auskunft geben: „Das Grundstück kann von jedermann befahren und betreten werden, da in diesem Falle nicht genau erkennbar ist, wo öffentlicher Verkehrsraum endet und der private Grund und Boden anfängt. Daher wurde der Sachverhalt von den Kollegen vor Ort aufgenommen und eine Anzeige wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr aufgenommen“, erklärte dazu Ariane Feierbach, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord.

In Schönfließ endete der Einsatz am Abend damit, dass die hinzugerufenen Polizisten tatkräftig mit anpackten und das Auto aus den Sandhaufen befreiten. Die beteiligten Parteien werden Gelegenheit bekommen, sich zu dem Vorfall zu äußern und den Sachverhalt aus ihrer Sicht zu schildern.

Von Stefanie Fechner