Kämmerin stellt Haushaltsentwurf der Gemeinde Mühlenbecker Land vor

Mühlenbeck/Schönfließ

Kämmerin Kathrin Güldenpfennig hat in der jüngsten Ortsbeiratssitzung in Mühlenbeck und Schönfließ den Haushaltsentwurf 2022 der Gemeinde Mühlenbecker Land vorgestellt. Nach ihren Worten gehe dieser mit einem Defizit von rund 4,6 Millionen Euro in die Beratung der Gremien, was jedoch „kein negatives Gefühl“ verursachen solle. Angesichts der Unwägbarkeiten durch Corona seien manche Haushaltsansätze ein „Glaskugelspiel“. Das betreffe zum Beispiel die Gewerbesteuer. Nachdem 2020 noch 3,8 Millionen Euro eingenommen wurden, seien es dieses Jahr 3,5 und 2022 voraussichtlich nur noch 3,3 Millionen Euro. Das Gleiche gelte für die Einnahmen aus dem Lohnsteueranteil der Gemeinde.

Catering für die Kitas wird ab 2022 deutlich teurer

Sehr konkret sei dagegen die Prognose für die Schlüsselzuweisungen vom Land gewesen. Dieser Einnahmeposten stagniere auf 6,2 Millionen Euro. Die zu zahlende Kreisumlage wachse trotz stabilen Prozentsatzes von 6,9 (2021) auf 7,2 Millionen Euro (2022). Eine erhebliche Kostensteigerung auf 1,9 Millionen Euro ergebe sich durch den erforderlichen Wechsel beim Kita-Catering. Der Anbieter „3 Köche“ habe zum Jahresende gekündigt, weshalb neu ausgeschrieben werden musste. Als vergleichsweise „unterdurchschnittlich“ bezeichnete die Kämmerin die örtlichen Steuerhebesätze. An eine Erhöhung sei aber nicht gedacht, versichert sie. Der Ergebnishaushalt weist Erträge in Höhe von gut 31,7 Millionen Euro und Aufwendungen in Höhe von knapp 36,4 Millionen Euro aus.

Von Helge Treichel