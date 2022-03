Zühlsdorf

Im Tatzeitraum von Donnerstag, 3. März, bis Sonnabend, 5. März, stahlen unbekannte Täter in der Maxstraße in Zühlsdorf ein Kraftrad der Marke Kawasaki, das auf dem umzäunten Grundstück des 38-jährigen Halters abgestellt war. Eine Fahndung nach der gestohlenen Maschine wurde umgehend eingeleitet. Die Ermittlungen in der Sache werden von der Kriminalpolizei geführt.

Von MAZonline