Mühlenbecker Land

Seit Mitte März gilt ein Betretungsverbot für sämtliche Kitas, Horte und Tagespflegestellen. Nur Eltern, die in der sogenannten „kritischen Infrastruktur“ arbeiten, haben ein Anrecht auf eine Notbetreuung ihrer Kinder.

Um Eltern besser zu entlasten, die aufgrund der Krise nun ihre Kinder zu Hause selbst betreuen müssen, einigten sich das Land Brandenburg und die Kommunen darauf, die Kita-Elternbeiträge für den Monat April auszusetzen. Auch für den Monat Mai entfalle im Mühlenbecker Land nach derzeitiger Rechtslage die Entrichtung der Elternbeiträge. Eine entsprechende Pressemitteilung verschickte am Mittwoch das Büro des Bürgermeisters.

Dies gelte weiterhin für alle Kinder, die zur Entrichtung von Elternbeiträgen verpflichtet sind und die nicht in die Notfallbetreuung aufgenommen wurden.

In anderen Kommunen in Oberhavel, wie beispielsweise in Oberkrämer und Kremmen, müssen auch Eltern mit Kindern in Notbetreuung keine Kitagebühren zahlen.

Von MAZonline