A 10/Mühlenbeck

Am 20. Juni gegen 7.50 Uhr ereignete sich auf der Bundesautobahn 10 zwischen den Anschlussstellen Birkenwerder und Mühlenbeck im dortigen Baustellenbereich ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Hierbei fuhr ein 35-jähriger Fahrzeugführer mit einem VW Crafter auf dem linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Prenzlau. Als er sich auf Höhe der Anschlussstelle Mühlenbeck befand, kam es zur seitlichen Berührung mit einem in gleicher Richtung fahrenden in Polen zugelassenen Kleintransporter. Dieser hatte in verkehrswidriger Weise rechts überholt. Durch den Zusammenstoß entstanden rund 200 Euro Sachschaden. Der Rechtsüberholer setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Eine Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde aufgenommen.

Von MAZonline