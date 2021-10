Mühlenbecker Land

Sehr überrascht sei sie gewesen, als sie von ihrem Sieg erfuhr, sagt Christine Laube. Die Schönfließerin hat beim Stadtradeln im Mühlenbecker Land ganze 250 Kilometer erradelt. „Und dabei habe ich noch nicht mal alle meine Kilometer eingetragen, das war eigentlich nur als Spaß, als Gag.“ Ihre allabendliche „Nervenkitzel-Runde“ mit dem Rennrad durch die Gemeinde sei in der Wertung noch gar nicht dabei gewesen.

Mehr als 100 Kilometer Vorsprung

Dennoch hängte die rührige 50-Jährige ihre Geschlechtsgenossinnen in der Einzelwertung der Frauen um mehr als hundert Kilometer ab. Ähnlich erfolgreich – und mindestens ebenso überrascht – zeigte sich Manuel Hartig aus Schildow. Er siegte in der Einzelwertung der Männer mit konkurrenzlosen 664 Kilometern. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass der 42-Jährige täglich 20 bis 30 Kilometer zur Arbeit fährt: nach Charlottenburg oder Adlershof. Gleich vier Mountainbikes nennt er sein Eigen und verbringt auch die Freizeit gern mit seinen fahrradbegeisterten Freunden.

6061 Kilometer für das Mühlenbecker Land

In diesem Jahr nahm das Mühlenbecker Land erstmalig an der bundesweiten Aktion „Stadtradeln“ teil. Das ist eine Aktion des Klima-Bündnisses, in dem seit kurzem auch das Mühlenbecker Land Mitglied ist. Insgesamt 6061 Kilometer brachten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwischen dem 14. August und dem 3. September 2021 auf den Tacho.

Manuel Hartig erhält seinen Preis von Klimaschutzmanagerin Hanna Broghammer. Quelle: Reinhard Musold

„Für den Anfang nicht schlecht“, findet Klimaschutzmanagerin Hanna Broghammer. „Aber allein auf die Kilometer kommt es nicht an, denn Stadtradeln ist ein Wettbewerb, bei dem es darum geht, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen.“ Dabei konnte jeder mitmachen, der im Mühlenbecker Land wohnt, arbeitet, zur Schule geht oder in einem Verein tätig ist. Der Rundendreher-Verein ging hier beispielhaft voran und motivierte besonders viele Radler, sodass ihr Team mit insgesamt 2021 Kilometern den ersten Platz in der Teamwertung erreichte. „Die Teams waren schwer vergleichbar, da die Teilnehmerzahlen sehr unterschiedlich waren“, erläutert Frau Broghammer. „Allerdings wollten wir es uns nicht nehmen lassen, persönlich unsere besten Radler in der Einzelwertung zu würdigen.“ Zum Dank und als weiteren Ansporn besuchte sie am Donnerstag, 14. Oktober, die beiden Gewinner zuhause und überreichte jeweils eine Preisbox mit kleinen, nachhaltigen Geschenken.

Im nächsten Jahr wieder dabei

Christine Laube und Manuel Hartig versicherten, im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder mit dabei zu sein. Allerdings hatte Frau Laube auch gleich noch eine große Bitte an die Kommunalpolitik: „Bitte, bitte verbessern Sie die Fahrradwege! Es sind einfach noch zu viele Lücken dazwischen.“

Von MAZonline