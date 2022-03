Krieg in der Ukraine: Mühlenbecker Land hat schon 13 Geflüchtete aufgenommen

Mühlenbecker Land

In den letzten Tagen standen die Telefone im Rathaus Mühlenbecker Land nur seltenstill: Die Hilfsbereitschaft im Mühlenbecker Land scheint ungebrochen! Die Menschen wollen helfen – bieten Unterkünfte für Geflüchtete, wollen Sach- oder Geldspendenabgeben oder auf anderen Wegen helfen.

Lesen Sie auch Helfen mit Musik: Benefizkonzert für die Ukraine im Oranienwerk

Bereits mehrere geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer, darunter viele Kinder, fanden in den letzten Tagen Aufnahme in der Gemeinde. Sie wohnen jetzt in Zühlsdorf, Schildow, Mühlenbeck und Schönfließ – teils in Wohnungen, die von Privatpersonen zur Verfügung gestellt wurden, teils in extra dafür angemieteten, leerstehenden Objekten wie dem Zühlsdorfer Heidekrug. Letztere wurden mit tatkräftigem Einsatz zahlreicher ehrenamtlicher Helfer wieder bewohnbar gemacht.

Lesen Sie auch Große Solidarität mit der Ukraine: Oberhavel entsendet Hilfskonvois

Die aktuelle Zahl liegt bei etwa 13 Personen. Diese Zahl gilt allerdings nur unter Vorbehalt und kann sich stündlich ändern, denn immer wieder werden Menschen ohne Absprache mit der Gemeinde privat her- und untergebracht. Derzeit seien weitere Geflüchtete auf den Weg ins Mühlenbecker Land.

Hilfe für Ukrainer im Mühlenbecker Land: Gerne, aber koordiniert

Bei all dem überschwänglichen, teils aber auch hektischen Engagement hilfsbereiter Bürgerinnen und Bürger warnt Bürgermeister Filippo Smaldino: „Bitte kein Aktionismus!“ Wer helfen möchte, in welcher Form auch immer, soll sich bitte telefonisch unter 033056/434 733 oder per E-Mail unter ukrainehilfe@muehlenbecker-land.de mit Volker Agüeras Gäng von der Koordinierungsstelle im Mühlenbecker Land in Verbindung setzen. Dieser habe den Überblick und lenke jede Hilfe in die richtigen Bahnen. Für eine bessere Abstimmung der Helfer vor Ort, hat die Gemeinde einen „Runden Tisch Ukrainehilfe“ eingerichtet. Dieser tagt in regelmäßigen Abständen in der Bürger- & Touristinformation Mühlenbecker Land, OT Mühlenbeck, Hauptstraße 7. Termine bitte telefonisch erfragen.

Lesen Sie auch Newsblog: Das sind die Ukraine-Hilfen in Oberhavel

Gemeinde dankt dem Gewerbeverein Mühlenbeck und dem Flüchtlingshilfeverein Mühle United e.V.

Ein besonderer Dank der Gemeindevertretung gilt dem Gewerbeverein Mühlenbecker Land mit seiner Initiative „Hand in Hand im Mühlenbecker Land“, rund um den Vorsitzenden Mathias Treffurt. Die Mitglieder sind schon von der erste Krisenstunde an besonders rührig und kümmern sich an vielen Fronten gleichzeitig um Hilfe für Ukrainer. So sammeln und sortieren ehrenamtliche Helfer bergeweise Sachspenden, die mittlerweile in Schönfließ gelagert werden, bevor sie per Lastwagen zur ukrainischen Grenze gebracht werden. Außerdem machten sich die Vereinsmitglieder sehr verdient um die Renovierung und Ausstattung mehrerer Flüchtlingswohnungen.

Lesen Sie auch Krieg gegen die Ukraine: Familie aus Kiew in Schwante untergebracht

Auch der Flüchtlingshilfeverein Mühle United e.V. ist wieder mit großem Einsatz dabei – dafür Hut ab! Zu den engagierten Helfern um Vorsitzende Ulrike Haase gehören auch mehrere ehemalige Flüchtlinge, die selbst 2015 Zeuge der damaligen Gastfreundschaft wurden und heute fester Teil unserer Gemeinde sind. Die Ehrenamtlichen machten sich ebenfalls um die Renovierung, Grundreinigung und Ausstattung mehrerer Flüchtlingswohnungen verdient und organisierten zudem am Wochenende mehrere Fahrten zum Berliner Hauptbahnhof, um Geflüchtete in unsere Gemeinde zu holen. Ein neues Café Welcome und ein Mutter-Kind-Treff in Zühlsdorf sollen den Menschen das Ankommen in unserer Gemeinde erleichtern.

PIn ganz Oberhavel organisieren sich Menschen, um den vor Putins Krieg Geflüchteten zu helfen. Quelle: Julius Frick

Sachspenden bei der Koordinierungsstelle der Gemeinde Mühlenbecker Land anmelden

„Die dritte große Säule der Flüchtlingshilfe in unserer Gemeinde, das sind die Bürgerinnen und Bürger!“, betont Ukrainehilfe-Koordinator Herr Gäng. Bereits über 40 Wohnungen zur Unterbringung der Geflüchteten seien angeboten worden. Mehrere Einwohner der Gemeinde engagierten sich zudem als Übersetzer, Fahrer oder gaben psychologische und/oder ärztliche Unterstützung – zum Beispiel mit einem Impfangebot gegen Corona.

Dazu kommt eine überwältigende Spendenbereitschaft. Wer Sachspenden für die hier untergebrachten Geflüchteten abgeben möchte, wird gebeten, diese bei der Koordinationsstelle anzumelden und gegebenenfalls vorerst bis auf Abruf noch bei sich zu lagern. „Das Sinnvollste sind aus meiner Sicht nach wie vor Geldspenden, egal ob für die Menschen hier vor Ort oder für die Menschen, die sich noch in der Ukraine befinden“, führt Herr Gäng aus. „Die Hilfsorganisationen vor Ort haben einfach den besten Überblick, was gebraucht wird und wie es sinnvoll eingesetzt werden kann!“

Spendenkonto Mühlenbecker Land (Hilfe für geflüchtete Familien, die in der Gemeinde untergebracht werden): Verwendungszweck: Ukraine-Hilfe / IBAN: DE34 1605 0000 3711 0000 44 / BIC: WELADED1PMB

Von MAZonline