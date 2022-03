Krieg in der Ukraine: Mühlenbecks Ortsvorsteherin ruft zum gemeinsamen Singen auf

Mühlenbecker Land

Mühlenbecks Ortsvorsteherin Kerstin Rennspieß (Die Linke) lädt Einwohner zum gemeinsamen Singen ein: Am Freitag, 11. März, ab 17 Uhr auf der Dorfwiese Mühlenbeck. Anlass ist der Krieg in der Ukraine und die menschliche Not, die dadurch ausgelöst wird.

Bereits am Donnerstag, 3. März, wurde im ganzen Landkreis Oberhavel mit einer gemeinsamen Aktion, dem Pflanzen von Blumen in Form des Peace-Zeichens, Solidarität gezeigt. Nun ruft Kerstin Rennspieß, Ortsvorsteherin von Mühlenbeck, zu einem gemeinsamen Friedenssingen unter freiem Himmel auf: „Lassen Sie uns in dieser schwierigen Zeit zusammenstehen und gemeinsam für den Frieden auf der Welt singen. Musik ist eine Sprache, die jeder versteht!“ Gesungen wird auf der Dorfwiese vor dem Hortgebäude in Mühlenbeck, gleich neben dem blumigen Peace-Zeichen.

Es ist schwierig, Worte zum Ukraine-Krieg zu finden

Zum Beginn und zum Ende der Veranstaltung werden die Kirchenglocken läuten. Zwischen den Liedern werden der stellvertretende Bürgermeister der Gemeinde Mühlenbecker Land, Hanns-Werner Labitzky, und Pfarrer Bernhard Hasse ein paar Worte sprechen. Auch der Kirchenchor wird singen. Zudem werden dabei Spendengelder für die Flüchtlinge gesammelt, die in unserer Gemeinde angekommen sind.

„Man kann all die Gedanken, Gefühle sowie die so schlimmen Geschehnisse in der Ukraine kaum in Worte fassen. Genau aus diesem Gründen fühlen sich viele Menschen hilflos und verängstigt. Dennoch soll uns dies nicht davon abhalten zu helfen, zu unterstützen und alles in unserer Macht Stehende zu tun, um nur einen kleinen Teil zum Schutz der Bevölkerung der Ukraine beizutragen“, sagt kerstin Rwennspieß. Es gebe bereits viele Kundgebungen und Demonstrationen und auch die Mühöenbecker möchten etwas tun. „Musik ist eine Sprache die alle verstehen und die uns verbindet, darum möchten wir gemeinsam mit Ihnen für den Frieden singen“, lädt die Ortsvorsteherin ein.

Liedtexte mitbringen, es gibt aber auch einige vor Ort

Folgende Lieder sollen gemeinsam gesungen werden: „Sag mir, wo die Blumen sind“, „Wozu sind Kriege da“ (Udo Lindenberg), „Dear Mr. President“ (Pink), „Irgendwas bleibt“ (Silbermond), „Liebe gewinnt“ (Brings), „Imagine“ (John Lennon), „Dona nobis pacem“.

Einige ausgedruckte Exemplare der Liedtexte werden vor Ort noch verteilt. Ansonsten sind die texte auch im Internet zu finden. Es gelten nach wie vor Corona-Regeln: Bitte halten Sie vor Ort Abstand oder tragen Sie einen Mund-Nasen-Schutz.

Von MAZonline