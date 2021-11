Mühlenbeck

In der Zeit von Montag (29. November), 16.30 Uhr, bis Dienstag (30. November), 5.50 Uhr, drangen bislang Unbekannte über ein Fenster in eine Firma in der Straße Am Hasensprung in Mühlenbeck ein.

Aus dem Inneren entwendeten sie mehrere Elektrowerkzeuge der Marke Hilti und verursachten somit einen Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Um Spuren am Tatort zu sichern, kam ein Kriminaltechniker zum Einsatz

Von MAZonline