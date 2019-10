Mühlenbeck

Die L 21 wird am kommenden Mittwoch, 30. Oktober, in Höhe der A 10-Anschlussstelle Mühlenbeck von 15 bis 19 Uhr komplett gesperrt. Grund: Im Zuge des Ausbaus der A 10 wurde das Brückenbauwerk an der Anschlussstelle Mühlenbeck ersatzneugebaut. Vor dessen Inbetriebnahme ist eine Bauwerksprüfung notwendig, welche eine Vollsperrung nötig macht. Der Verkehr auf der A 10 in beiden Fahrtrichtungen ist von der Sperrung nicht betroffen. Darüber informierte Steffen Schütz im Auftrag der Havellandautobahn GmbH.

Umleitungsempfehlungen für die am 30. Oktober 2019 gesperrte L 21. Quelle: Havellandautobahn GmbH

Die Umleitungsempfehlungen: Verkehrsteilnehmer (A 10) aus Richtung Pankow mit Fahrtziel Feldheim, Mühlenbeck fahren bitte bis Anschlussstelle Birkenwerder und fahren dann über die B 96 – Bergfelde (B 96a) – Schönfließ (L 30) und weiter nach Mühlenbeck - Verkehrsteilnehmer (A 10) aus Richtung AD Kreuz Oranienburg mit Fahrtziel Summt, Wensickendorf fahren bitte bis Anschlussstelle Birkenwerder und von dort über Borgsdorf (K 6504), Lehnitz (L 211) und weiter nach Summt - Verkehrsteilnehmer aus Richtung B 96a mit Fahrtziel A 10, Richtung Norden fahren bitte über Schildow (B 96a) – Schönfließ – Birkenwerder (B 96) zur Anschlussstelle Birkenwerder

Steffen Schütz: „Für die sich aus dieser Mitteilung für die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer ergebenden Einschränkungen bitten wir um Verständnis.“

Die Betonschalung der neuen A-10-Brücke wurde Anfang August entfernt. Auch dafür war eine Vollsperrung erforderlich. Quelle: Helge Treichel

Von MAZonline