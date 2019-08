Die Buchhorster Straße (L30), die Mühlenbeck mit Schönwalde verbindet, wird in den nächsten Wochen mehrfach in der Nacht gesperrt. Die L21 ist bereits an diesem Wochenende unpassierbar. Hintergrund ist der Neubau der beiden Brücken, welche die Autobahn über die Landesstraßen hinwegführen.