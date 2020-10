Landesstraße L 30 zwischen Mühlenbeck und Schönwalde vorübergehend voll gesperrt

Die Landesstraße L 30 wird am Montag, 2. November, von 9 bis 14 Uhr im Bereich der A10-Unterführung zwischen Mühlenbeck und Schönwalde gesperrt. Grund hierfür ist eine Prüfung des neu errichteten Bauwerks.

Wie hier an der L 21, steht auch an er L 30 zwischen Mühlenbeck und Schönwalde Brückenbauarbeiten an. Quelle: Archiv/Helge Treichel