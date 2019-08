Mühlenbecker Land

Zu einem öffentlichen Forum mit den beiden Bürgermeisterkandidaten in der Gemeinde Mühlenbecker Land für die Wahl am 1. September lädt die MAZ für Montag, 26. August, in den „Mühlentreff“ in Mühlenbeck ein (Hauptstraße 7). Amtsinhaber Filippo Smaldino ( SPD) und Herausforderer Mario Müller ( CDU) stehen den Redakteuren sowie den Gästen ab 19 Uhr Rede und Antwort. Einlass ist bereits ab 18.30 Uhr. Die Einwohner aller vier Ortsteile der Gemeinde sind herzlich eingeladen, sich vor der Stimmabgabe noch einmal einen persönlichen Eindruck von den beiden Bewerbern auf die hauptamtliche Funktion zu machen.

Von Helge Treichel