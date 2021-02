Schönfließ

Am 3. Juli 2010 wurde nach einer intensiven Vorarbeit die Sportgemeinschaft (SG) Schönfließ gegründet. Das oberste Ziel war es damals, „möglichst allen Kindern der Gemeinde eine zusätzliche, aber auch attraktive sportliche Alternative anbieten zu können“, wie es in einem Jahrbuch des Vereins auf der eigenen Homepage heißt. „Daher haben wir uns als Sportgemeinschaft in erster Linie dem Breitensport satzungsmäßig zugewendet.“

Auch fast elf Jahre nach der Neugründung sieht der aktuelle Vereinsvorsitzende Thomas Werner diesen Schritt weiterhin als richtig an. „Wir sind immer noch für den Nachwuchs da, der einen Großteil der Mannschaften ausmacht“, so Werner. „Ansonsten haben wir im Erwachsenenbereich nur noch die Freizeitsportler der Ü45, die aber an keinem Spielbetrieb teilnehmen.“

Sport ohne Leistungsdruck

Dabei stand der Verein aus dem Ortsteil der Gemeinde Mühlenbecker Land von Beginn für den Nachwuchs ein. „Bei uns ging es stets ohne Leistungsdruck zur Sache. Damit sind wir gut gefahren und konnten den Kindern die Chance geben, zu spielen“, so der Schönfließer Vereinsvorsitzende. In der laufenden Fußballsaison 2020/21, die aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie aber seit November 2020 für alle Mannschaften ausgesetzt ist, ist der Verein mit sechs Teams im Spielbetrieb auf Kreisebene vertreten.

Die F-Junioren kicken in der Weststaffel der Kreisklasse. Die erste Mannschaft bei den E-Junioren läuft ebenso in der Kreisklasse auf, während die zweite Mannschaft nur für den Kreispokal gemeldet wurde. Die Schönfließer D-Junioren sind in der Kreisliga dabei und die C-Jugend spielt in der Kreisklasse. Die B-Junioren, gleichzeitig die älteste Nachwuchsaltersklasse im Verein, messen sich mit den Kontrahenten in der 1. Kreisklasse.

Ausweichen nach Glienicke

Während ein Teil des Nachwuchses auf dem Kleinfeldplatz in Schildow, ein weiterer Ortsteil der Gemeinde Mühlenbecker Land, trainiert, müssen die älteren Juniorenkicker nach Glienicke auf die Bieselheide ausweichen. Denn die Schönfließer besitzen kein eigenes Feld, das die nötigen Maße für ein Großfeldgeläuf hat. „Dass wir in Glienicke trainieren können, ist erst einmal eine Lösung. Da sind wir dankbar und haben ein gutes Verhältnis zu den beiden dortigen Vereinen“, so Werner. „Aber es scheint utopisch, dass wir selbst ein Großfeldplatz bekommen. Es ist scheinbar kein Platz mehr für uns da.“

Waren zeitweilig noch Mitglieder im Zumba dabei, hat sich der Verein neben dem Fußball auf den Kindersport spezialisiert. So befinden sich derzeit 190 Mitglieder im Verein. Da sieht der Vereinschef aber Potenzial.Aufgrund des Coronavirus ist es derzeit aber schwer, „neue Vereinsmitglieder zu finden“, so Werner. „Aber ich glaube, wenn es wieder losgeht, können wir auch wieder einen Mitgliederzuwachs verzeichnen.“

Keine finanziellen Sorgen

Trotz der Pandemie hat der Verein derzeit keine finanziellen Probleme und kommt gut über die Runden. Das liegt vor allem an den niedrigen Kosten, die der Verein hat. „Deshalb sind wir bisher gut durch die vergangene Zeit in der Pandemie gekommen“, so der Schönfließer Vereinschef. Dennoch würde sich auch Werner wieder freuen, wenn der Trainings-und Spielbetrieb wieder anläuft.

Verschieben musste der Verein seine Mitgliederversammlung, die in diesen Tagen stattfinden sollte. Doch mittlerweile hat die SG den Termin auf den September verschoben. Dort sollen dann euch Vorstandswahlen stattfinden – Werner, der seit 2015 Vereinsvorsitzender ist, will sich erneut zur Wahl stellen,. „Durch den derzeitigen Lockdown liegt das Vereinsleben am Boden. Ich habe aber weiterhin die Hoffnung, dass es bald wieder bergauf geht“, sagt Werner.

Von Matthias Schütt