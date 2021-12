Mühlenbeck

Auch für das Jahr 2022 hat die Gemeinde Mühlenbecker Land wieder ihren beliebten Kalender mit historischen Aufnahmen aus den vier Ortsteilen herausgegeben – zu erwerben unter anderem in der Bürger- und Touristinfo Mühlenbeck. Die MAZ verlost fünf Exemplare davon an die Leserschaft. Dafür genügt ein Anruf in der Oranienburger Redaktion unter 03301/59 45 19 – am Donnerstag, 23. Dezember, zwischen 14 und 15 Uhr.

Noch nie veröffentlichtes Material

Für das kommende Jahr zeigt der Kalender erneut historische Aufnahmen aus der gesamten Gemeinde. Jedes Monatsblatt bietet neben den historischen Aufnahmen zudem kleine Geschichten oder fast vergessene Informationen zu diesem Ort an. „Diese Kalender zeigt völlig neue Motive, die bisher noch nicht im Mühlenbecker Land veröffentlicht wurden“, berichtet Sandra Freund, die Verantwortliche für das Gemeindemarketing im Rathaus. „Dabei ist es gar nicht so leicht, neues Fotomaterial zu bekommen.“ Sie danke den privaten Sammlern, die sie unterstütz haben – namentlich Silvia Lukas, Mario Müller und der Förderverein Heidekrautbahn.

Weitere Aufnahmen herzlich willkommen

Wer noch weiteres Material, alte Fotos, Postkarten oder ähnliches besitze, könne sich gern an freund@muehlenbecker-land.de wenden. „Vielleicht taucht das eine oder andere dann in den kommenden Jahren in einem unserer Kalender auf“, so Sandra Freund.

Erhältlich ist der Kalender in der Größe A3 (420 x 297 cm) zu einer Schutzgebühr von 9 Euro seit dem 11. Dezember in der Bürger- & Touristinformation Mühlenbeck, Hauptstraße 9. Wer es zu den Öffnungszeiten nicht schafft oder lieber größeren Abstand wahrt, kann den Kalender auch direkt bei Sandra Freund bestellen. Dieser wird dann gegen Vorkasse und Übernahme der Versandkosten über die Post verschickt. Kontakt und weitere Infos per E-Mail unter freund@muehlenbecker-land.de

Von Helge Treichel