Managerin für das Klima in der Gemeinde Mühlenbecker Land

Mühlenbeck

Hanna Broghammer kann sich noch genau an ihren ersten Tag im Rathaus in Mühlenbeck erinnern: Sie wurde im Team vorgestellt und nahm gleich an einer Beratungsrunde der Fachbereichsleiter teil. Ihre erste Dienstfahrt absolvierte sie mit dem Bus – um sich mit Hilfe der Oberhavel-Verkehrsgesellschaft ein Bild von der Gemeinde zu machen. Das ist jetzt ein Jahr her. Ihre Stelle war zum 1. April 2021 eingerichtet worden, um das bereits 2015 von der Gemeinde Mühlenbecker Land beschlossene kommunale Klimaschutzkonzept umzusetzen. Ihre auf drei Jahre befristete Stelle wird gefördert.

Die neue Klimaschutzbeauftragte der Gemeinde Mühlenbecker Land ist vom Fach

Die 28-Jährige stammt aus Rottweil (Baden-Württemberg) und hat ihren Bachelor im Energie- und Ressourcenmanagement gemacht, ihr Master-Abschluss folgte im Jahr 2020 auf dem Fachgebiet nachhaltiges Wirtschaften. Ein Jahr später kam sie nach Berlin – und in die Gemeinde Mühlenbecker Land. Eine Freundin hatte ihr eine Wohnung in der Hauptstadt vermittelt.

Hanna Broghammer an ihrem Arbeitsplatz im Rathaus in Mühlenbeck. An zwei bis drei Tagen pro Woche arbeitet sie von zu Hause aus. Quelle: Helge Treichel

„Ich wollte immer einen Job machen, in dem man wirklich etwas bewirkt“, sagt die Klimaschutzbeauftragte. Und Klima- sowie Umweltschutz seien eben „wahnsinnig wichtige und komplexe Themen“.

Bereiche: Energieversorgung, Mobilität, Landwirtschaft und Gebäude

Ziel eines Klimaschutzkonzeptes und aller damit verbundenen Bemühungen sei es, die Akzeptanz und Sensibilisierung für Klimaschutzbelange zu erhöhen, um das Konzept überhaupt erfolgreich umsetzen zu können, frühzeitig Lösungen zu finden und Kooperationen zu bilden. Denn damit wirksame Maßnahmen entwickelt werden könnten, sei die Mitarbeit von Akteuren aus allen Bereichen gefragt: Verwaltung, Privatpersonen, Vereine und Unternehmen aus den verschiedensten Wirtschaftsbereichen. Mit Hilfe eines Maßnahmenkataloges werden konkrete Aktivitäten und Investitionen definiert. Dabei werden alle für den Klimaschutz relevanten Bereiche betrachtet, zum Beispiel Energieversorgung, Mobilität, Landwirtschaft und Gebäude.

Maßnahmen werden priorisiert

Sie habe die Aufgabe übernommen, bei den Maßnahmen Prioritäten zu setzen. Ein kommunales Klimaschutzkonzept sei ohnehin kein unumstößliches Dokument, sondern vielmehr ein Prozess, in dem dieses stetig weiter entwickelt wird.

Drei zusätzliche Ladesäulen im Gemeindegebiet noch 2022

Ein wesentliches Thema sei die E-Mobilität. Die soll mit zusätzlichen Ladesäulen gefördert werden. Gab es bislang nur die am Rathaus, sollen noch in diesem Jahr drei weitere hinzukommen, ebenfalls finanziell gefördert. Die von der Verwaltung sorgfältig ausgewählten und vorgeschlagenen Standorte würden für die übernächste Sitzung der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt, berichtet Hanna Broghammer.

Photovoltaik auf allen Kita-Dächern

Ebenso werde die Photovoltaik vorangetrieben. „Mittlerweile haben wir auf den Dächern aller Kindertagesstätten welche“, sagt die Klimaschutzbeauftragte. Lediglich das alte Rathaus komme innerhalb der kommunalen Liegenschaften nicht dafür in Frage – aus Gründen des Denkmalschutzes. Darüber hinaus sei gemeinsam mit der Bauverwaltung ein Plan erstellt worden, die Straßenbeleuchtung schrittweise auf LED umzurüsten.

Der Baustart für die Photovoltaikanlage auf dem Geländes des Berufsförderungswerkes (BFW) in Mühlenbeck Ende März dieses Jahres. Auch die Klimaschutzmanagerin war dabei. Mit der rund 2000 Quadratmeter großen Freiflächenanlage auf der Wiese neben den Parkplätzen will das BFW nun zukünftig bis zu 80 Prozent seines Eigenstrombedarfs decken. Die 1110 Module produzieren rund 421 kWp Leistung. Ein Speicher mit vier Batteriesystemen und einer Speicherleistung von 537 KWh überbrückt die Nächte. In Hochzeiten soll der Überschuss ins öffentliche Netz eingespeist werden. Quelle: privat

Als eine ihrer wesentlichen Aufgaben betrachtet Hanna Broghammer die Öffentlichkeitsarbeit. Im Gemeindemagazin „Mühlenspiegel“ dürfe sie regelmäßig eine Doppelseite mit Tipps und Hinweisen füllen. Dabei geht es nicht nur um Blühwiesen und Baumpatenschaften, sondern auch das kurz vor ihrer Einstellung beschlossene Quartierskonzept. Dazu sind Bürgerveranstaltungen geplant. Die allerdings waren in der Coronazeit ausgebremst worden. Immerhin habe sie im vergangenen Herbst bereits wieder bei den „Weltverbesserern“ mitmischen können, einer Arbeitsgemeinschaft an der Schildower Europagrundschule. Mit Kitakindern wurde nachhaltiger Weihnachtsschmuck gebastelt und in diesem Jahr beteilige sich die Gemeinde wieder am Stadtradeln und dem World-Cleanup-Day (17. September). Eine weitere ihrer Aufgaben ist es, Kommunalpolitiker oder Bürger zu beraten.

Im Zeichen einer grünen Gemeinde Auf der Klimakonferenz von Paris im Dezember 2015 ist eine lang erwartete internationale Vereinbarung zum Klimaschutz beschlossen worden, mit der die globale Erwärmung begrenzt und eine nachhaltige Entwicklung auf den Weg gebracht werden soll. Die Gemeinden und Städte können vor Ort viel für die Energieeinsparung und Verringerung der Treibhausgasemissionen tun – beispielsweise mit mehr Grün. Ganz wichtig: Bürgerinnen und Bürger sind zum Mitmachen aufgefordert und als Experten gefragt: damit Klimaschutz erfolgreich sein kann, gilt es vor der eigenen Haustür und im eigenen Haushalt anzufangen. Ein kommunales Klimaschutzkonzept beinhaltet die Entwicklung einer kommunalen Klimabilanz. Diese umfasst die Erfassung des Energieverbrauches und des Ausstoßes von Treibhausgasen in der Gemeinde und eine Abschätzung des Einsparpotenzials auf kommunaler Ebene. Als Ansprechpartnerin ist Klimaschutzmanagerin Hanna Broghammer im Mühlenbecker Rathaus an der Liebenwalder Straße 1 zu finden (Altbau, Büro 24). Sie ist telefonisch zu erreichen unter 033056/8 41 31. Ihre E-Mail-Adresse: broghammer@muehlenbecker-land.de

Ob sie auch ein Herzensprojekt habe? Hanna Broghammer verneint das. „Mir ist alles gleichermaßen wichtig“, sagt sie. Doch dann kommt sie auf die Streuobstwiese zu sprechen. Vier Apfelbäume und eine Zwetschge waren im vergangenen Herbst hinter dem Restaurant Pascale in Schönfließ gepflanzt worden. Zukünftig könne sich dort jeder bedienen.

„Wir leben alle auf einer Erde“

„Wir leben alle auf einer Erde und müssen hier miteinander und mit den Ressourcen klarkommen“, sagt sie. Dass es im Mühlenbecker Land bereits ein Klimaschutzkonzept gab und das Problembewusstsein grundsätzlich vorhanden war bezeichnet sie als Glücksfall.

Von Helge Treichel