Mann der Wendezeit

Schildow

Alwin Schuster aus Schildow hat einen Ordner mit ausgeschnittenen Zeitungsartikeln angelegt. Unter den Sammlerstücken befindet sich eine kleine Meldung aus der „Märkischen Volksstimme“ vom 21. Dezember 1989. Darin informiert der „Rat des Kreises“: „Auf einer öffentlichen Volksvertretertagung am 15. Dezember wurde in Anwesenheit von fast 200 Einwohnern Herr Alwin Schuster, parteilos, zum neuen Bürgermeister gewählt. Der Diplom-Psychologe, der bisher an der Humboldt-Universität tätig war, hat sein Amt bereits angetreten.“ Die Schildower Kommunalpolitiker hatten sich bis auf zwei Gegenstimmen und eine Enthaltung für ihn ausgesprochen. Drei Kandidaten hatten sich beworben.

Einer hatte seine Kandidatur bereits im Vorfeld aufgegeben, eine Mitbewerberin in der Sitzung, erinnert sich der 65-Jährige und seine Augen beginnen zu leuchten. Ihm ist anzumerken, wie gern er die Verantwortung damals übernahm – vor genau 30 Jahren. Er spricht über die Aufbruchsstimmung im Herbst ’89 und die großen Probleme im Ort.

Ausgangspunkt für einen Aufschrei in Schildow und seinen Einstieg in die Kommunalpolitik war ein Ministerratsbeschluss, laut dem in dem kleinen Grenzort an der S-Bahn rund 4000 zusätzliche Kleingartenparzellen geschaffen werden sollten. Das hätte die vorhandene Zahl nahezu verzehnfacht und ohnehin bestehende Versorgungsengpässe noch verschärft. Außerdem hätten die Kleingärten die Landschaft zerstört. Alwin Schuster initiierte im September und Oktober 1989 eine Unterschriftensammlung gegen das Vorhaben. „Am Ende kamen mehr als 700 Unterschriften zusammen, die bei der Gemeinde eingereicht wurden.“

In seinem Elternhaus an der Bachstraße hat Schuster ein Sammlung historischer Fotografien seines Heimatortes an die Wand gehängt. Quelle: Enrico Kugler

Schon im Jahr zuvor hatte Schuster eine Eingabe geschrieben, weil in der Bachstraße die Linden geköpft worden waren. Der Baumschutz hat ihn seitdem nicht mehr losgelassen. Ein weiterer Aufreger war im Ort der Umzug des damaligen Bürgermeisters in die Wohnung einer Musikerfamilie, die im Sommer ’89 nach einem Gastspiel in Westdeutschland nicht in die DDR zurückkehrte. Da der Verwaltungschef auf keiner Warteliste gestanden hatte, kam es daraufhin zu Rücktrittsforderungen – und in der Volksvertretung wurde beschlossen, die Stelle auszuschreiben. Schuster bewarb sich, da seine Dissertation ohnehin gerade fertig geworden war und er mit 35 Jahren voller Tatendrang war, wie er sagt. „Ich wollte etwas unternehmen gegen etwas, das ich als Fehler empfunden hatte“, so Schuster. Auch die gut gemeinte Warnung eines Stasi-Manns, er mache sich Sorgen um ihn und er solle besser auf die Kandidatur verzichten, hielten ihn nicht ab. Viele hätten damals zunächst noch auf eine „bessere DDR“ gehofft, so Schuster. Der Rest ist Geschichte.

Für Gerede und Unmut im Ort sorgten drei Häuser, die für den obersten DDR-Wirtschaftsboss Günter Mittag und die Familien seiner beiden Töchter an der Hermsdorfer Straße gebaut worden waren. Nach der Anklage 1991 wegen Verwendung von Staatsgeldern für Eigenheime wurde jedoch kein Hauptverfahren eröffnet, weil Mittag für nicht verhandlungsfähig erklärt wurde. Die Gemeinde übernahm die Gebäude, die in Küche und Heizungskeller bereits mit Marken-Technik aus dem Westen ausgestattet waren.

Zur Amtszeit von Alwin Schuster übernahm die Gemeinde auch das Stasi-Objekt im Amselweg, eine Art Gästehaus für Staatsgäste wie Jassir Arafat. Die Gebäude wurden für gutes Geld an eine Computerfirma in Taiwan vermietet, die Sauna öffentlich zugänglich gemacht. „Jetzt ist alles abgerissen“, so Schuster.

Der Erhalt von Bäumen und Baumalleen liegt Alwin Schuster und seinen Mitstreitern von der Bürgerinitiative „Baumschutz Kommunal“ am Herzen. Quelle: Enrico Kugler

Dass er als Bürgermeister auch zu ungewöhnlichen Mitteln griff, zeigt das Beispiel der Grenztruppen-Kaserne. Ohne Rücksprache war beschlossen worden, ab Pfingsten 1990 in zwei Blöcken hilfsbedürftige ausländische Bürger unterzubringen, zumeist aus Rumänien und Bulgarien. Das war den ahnungslosen Gemeindevertretern am 29. Mai mitgeteilt worden. Mit Hilfe einer Besetzung erzwangen die Schildower am Pfingstwochenende jedoch Verhandlungen mit den Verantwortlichen. Das Ergebnis: Bis Ende September sollte das ehemalige Grenztruppenobjekt als Aufnahmeheim für maximal 300 Menschen genutzt werden – in Verantwortung des DRK.

Bei den Kommunalwahlen im Mai 1990 trat Alwin Schuster an – und erhielt die meisten Stimmen. Diesem Bürgervotum entsprachen auch die Gemeindevertreter mit seiner Wiederwahl zum Bürgermeister. Die Amtszeit von vier Jahren konnte Schuster aber nicht ausschöpfen: 1992 wurden die Ämter gebildet. Die Verwaltungsleitung übernahm ein Amtsdirektor. Schuster hatte sich beworben, unterlag aber knapp seinem Mitbewerber, der sich allerdings nur einige Wochen im Amt hielt. „Nach der Hälfte meiner Amtszeit wurde ich per Gesetz arbeitslos“, blickt Alwin Schuster zurück. Zusammen mit den beiden Amtskollegen, die das gleiche Schicksal ereilte, meldete er sich beim Arbeitsamt. Das Amt Schildow wiederum wurde 2003 mit Gründung der Gemeinde Mühlenbecker Land aufgelöst. Zum ersten Bürgermeister wurde Klaus Brietzke ( CDU) gewählt.

Seine Doktorarbeit hat Schuster übrigens 1991 verteidigt. Sein Thema: Lern- und Gedächtnispsychologie. Als Sprecher der Bürgerinitiative „Baumschutz Kommunal“ engagiert sich Alwin Schuster inzwischen nahezu ausschließlich für den Naturschutz.

Von Helge Treichel