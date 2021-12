Mann fährt in Schildow in Menschengruppe: Ursache für Unfall und Tod geklärt

Schildow/Neuruppin

Seine akuten Herzprobleme haben höchstwahrscheinlich zum Unfallgeschehen beigetragen – aber sie waren nicht Ursache seines Todes: Über die neuesten Erkenntnisse zum tragischen Unfall an der Schönfließer Staße in Schildow am 31. Oktober dieses Jahres informierte Oberstaatsanwalt Gerd-Götz Heininger auf MAZ-Nachfrage.

Fahrer steuert ungebremst auf Menschengruppe zu

In dessen Verlauf war der SUV-Fahrer in Höhe der Behrensstraße nach rechts von der B 96a abgekommen und in eine dreiköpfige Menschengruppe gefahren. Eine 60-jährige Frau starb direkt an der Unfallstelle, ihr 36-jähriger Sohn und ihr zweijähriger Enkel wurden am Bein beziehungsweise am Kopf verletzt. Der Fahrer aus Berlin verstarb später im Unfallklinikum. Todesursache bei ihm waren nach den Worten des Neuruppiner Oberstaatsanwalts die „schweren inneren Verletzungen“, die er bei der Kollision mit einem Straßenbaum erlitten hatte. Diese Erkenntnis geht aus dem Obduktionsgutachten hervor, das der Neuruppiner Staatsanwaltschaft kurz vor Weihnachten zugegangen war, also erst gut sieben Wochen nach dem Unfall.

Die gelben Markierungen auf dem Gehweg zeigen, wo der Wagen auf den Gehweg fuhr. Quelle: Helge Treichel

In den beiden Wochen nach dem Unfall waren sowohl die verstorbene Frau aus Wernigerode als auch der Berliner Fahrer rechtsmedizinisch untersucht worden. Dabei war unter anderem eine krankhafte Vergrößerung des Herzens bei dem Mann festgestellt worden. Diese koronare Herzkrankheit führt in aller Regel zu einer Herzschwäche. Laut Staatsanwaltschaft haben also die akuten Herzprobleme dazu geführt, dass der Mann ohne zu bremsen auf den Gehweg fuhr. Da er verstorben ist, werde das Verfahren gegen ihn eingestellt, sagte Gerd-Götz Heininger. An der Unfallstelle war eine anonyme Textbotschaft hinterlegt worden: „Er war ein besonnener Fahrer und alles andere als ein Raser.“ Anwohner hatten sich über regelmäßige Überschreitungen des Tempolimits in der Schönfließer Straße beklagt.

Von Helge Treichel