Hohen Neuendorf

In dem kleinen Raum von Hausmeister Detlef Wilhelm stapeln sich die Verpackungen: Kartons von Desinfektionsmitteln und von den automatischen Spendern, die vom Landkreis als Schulträger beschafft wurden und an den Eingängen des Marie-Curie-Gymnasiums in Hohen Neuendorf aufgestellt werden. An diesem Montagvormittag montiert er wieder einen dieser Aufsteller. „Gute Qualität, hochwertig“, sagt der 60-Jährige, als er die Edelstahlteile zusammenschraubt. Berührungslos wird eine kleine Dosis Desinfektionsmittel auf die Hände abgegeben. Das Gerät wird am Eingang von einer der beiden Sporthallen platziert. Weitere vier Geräte stehen an den Eingängen des Schulhauses sowie in der Cafeteria.

Hausmeister Detlef Wilhelm bei der Montage eines Desinfektionsmittelspenders. Quelle: Robert Roeske

Das Thema Corona beschäftigt dieser Tage auch Schulleiter Thomas Meinecke und seine Stellvertreterin Lisette Noack. Beide freuen sich riesig, dass mit dem neuen Schuljahr auch der Präsenzunterricht wieder losgeht und sich endlich alle wieder begegnen können. „Ich hoffe, dass nun wieder auch ein Stück Normalität einsetzt“, sagt Meinecke. „Es ist schön, dass alle wieder da sein werden und das Persönliche, das uns ausmacht, wieder erlebbar wird“, ergänzt Lisette Noack. Schließlich gebe es ja auch noch einen Erziehungsauftrag, der mit dem Online-Unterricht nahezu „nicht durchführbar“ sei.

Lisette Noack zeigt im Chemie-Raum, mit welchen Tüchern vor und nach dem Unterricht alles desinfiziert wird. Quelle: Robert Roeske

Der Rektor und seine Konrektorin hoffen auch, dass sich der Schulalltag nun wieder etwas entspannt. „Der organisatorische Aufwand ist hinter den Kulissen enorm“, sagt Lisette Noack mit Blick auf den von ihr erstellten Raumplan. Zwei, drei Tage habe sie daran gesessen. Befristet sei dieses Konzept, das üblicherweise für ein ganzes Schuljahr gilt, zunächst auf den ersten Monat. Es sieht vor, dass die Jahrgänge auf bestimmte Etagen verteilt sind und die Klassen auf bestimmte, fest zugeteilte Räume mit festem Sitzplatz für jeden Einzelnen. Lediglich der Chemie- und der Physikraum könnten von allen Klassenstufen für Unterrichtseinheiten mit Experimenten „gebucht“ werden. Nur so könne ein Minimieren der Kontakte sichergestellt werden. Hinzu komme eine Maskenpflicht. Erst am eigenen Platz dürfe der Mund-Nasen-Schutz abgelegt werden. Eine Freiwilligkeit – wie vor dem Lockdown – hält die Schulleitung für nicht zielführend. Die Gänge und Flure sind wie Fahrbahnen geteilt, damit Abstandsregeln besser eingehalten werden können. In den Unterrichtsräumen selbst allerdings sei das kaum möglich, so Lisette Noack. Die Klassenstärke betrage oft bis zu 30 Schüler, hinzu kämen die 15 Schüler, die wegen der Reisebeschränkungen ihr Auslandsjahr nicht antreten könnten. Insgesamt gebe es aktuell 794 Schüler und 55 Lehrer an der Schule. Ein Restrisiko bleibt: „Ich mache mir Sorgen, dass sich Kollegen anstecken könnten“, sagt Thomas Meinecke.

Matthias Voigt von der Firma Havelbuch liefert die Kaufexemplare für das neue Schuljahr. Es ist die zweite Fuhre des 48-Jährigen an diesem Montag. Die Firma hat ihren Sitz in Nauen, betreibt aber Filialen in Oranienburg, Hennigsdorf und Hohen Neuendorf. Quelle: Robert Roeske

Aber auch der Online-Unterricht über eine seit zwei Jahren vorbereitete Internetplattform erfordere einen deutlich höheren Vorbereitungsaufwand, weil die Unterrichtsinhalte viel detaillierter ausgearbeitet werden müssten. Nicht zuletzt deshalb herrsche ein allgemeines Aufatmen über den nun möglichen Präsenzunterricht. Sollten die Corona-Zahlen aber wieder ansteigen, sei die Rückkehr zum Hybridunterricht und Online-Unterricht bei einem erneuten Lockdown möglich. Wenigstens sei inzwischen die Verwaltungsvorschrift zur Leistungsbewertung geändert. Ein zusätzlicher Passus ermögliche nun auch Benotungen, so Meinecke. Die Abi-Prüfungen seien trotz der Beschränkungen nicht schlechter ausgefallen. Viele Eltern und Schüler hätten sich sogar bedankt für den Online-Unterricht, darunter mit einem Video. „Da ist man schon berührt“, so Meinecke. Der Mehraufwand habe sich gelohnt. Denn an Wochenenden und Ferien sei seit März nicht zu denken gewesen. Deshalb müsse es jetzt ruhiger laufen, denn die hohe Schlagzahl sei auf Dauer nicht durchzuhalten. Meinecke: „Sonst verschleißen wir die Leute.“

Die Desinfektionsmittel stehen im Marie-Curie-Gymnasium kistenweise parat. Quelle: Robert Roeske

Von Helge Treichel