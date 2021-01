Mehr Einwohner als vor einem Jahr: Gemeinde Mühlenbecker Land wächst

Mühlenbecker Land

Die Gemeinde wächst. Das liegt unter anderem daran, dass es immer mehr junge Familien ins grüne Umland zieht. Aber auch Menschen in der Mitte ihres Lebens schätzen das Mühlenbecker Land als neuen Lebensmittelpunkt. Zur Zeit leben in der Gemeinde insgesamt 15 550 Menschen (Stichtag 31. Dezember 2020), ein Jahr zuvor waren es noch 15 442 und noch ein Jahr früher 15 231 Einwohner. Die aktuellen 15 550 Menschen verteilen sich wie folgt auf die Ortsteile: Mühlenbeck hat 4 220 Einwohner (Vorjahr: 4232), Schildow 6 640 (6605), in Schönfließ leben 2 282 Menschen (2267) und Zühlsdorf hat 2 408 (2338) Einwohner.

Schnelle Anbindung in die Hauptstadt

Die Anbindung an die Autobahn und damit eine schnelle Verbindung in die Hauptstadt Berlin ist ein großer Vorteil für die Gemeinde, weil etliche Einwohner ihren Lebensunterhalt außerhalb des Mühlenbecker Landes verdienen. Das Thema Infrastruktur bleibt aber als Herausforderung auch künftig bestehen.

Von Wiebke Wollek