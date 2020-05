Mehr Spaß, weniger Verletzungen: Schildower wünschen sich Tartan statt Schotter auf ihrem Bolzplatz

Schildow

In der Gemeinde Mühlenbecker Land tagen diese Woche wieder die Ortsbeiräte – unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln. So wurde am Montag im Bürgersaal auf das sonst übliche Händeschütteln verzichtet. Der Ortsbeirat Schildow hat sich unter anderem mit dem Zustand der Spielplätze befasst. Dieses Thema geht zur Zeit durch alle Ortsbeiräte im Mühlenbecker Land. Die Vorschläge für Sanierung in Instandhaltung sollen in die nächste Sitzung des Sozialausschusses eingebracht werden. Für die Gemeinde wird dann eine Prioritätenliste erstellt. Für Schildows Ortsvorsteherin Silvia Gaideck ist diesbezüglich der Bolzplatz an der Magdalenstraße am wichtigsten.

Schildows Ortsvorsteherin Silvia Gaideck setzt sich für gute Möglichkeiten der Kinder und Jugendlichen im Ort ein. Quelle: Helge Treichel

Anzeige

„Seit vielen Jahren schon wünschen sich die Schildower, dass der Oberflächenbelag erneuert wird, und zwar mit Tartan“, erklärt die Ortsvorsteherin. Die wassergebundene Decke, die sich derzeit auf dem Platz befindet, staubt bei trockenem Wetter. „Der Schotter führt zu richtig schmerzhaften Verletzungen der Haut, wenn Kinder auf dem Platz hinfallen. Deshalb möchten wir gerne, dass der Bolzplatz mit Tartan ausgestattet wird. Auf dem weichem Kunststoff ist die Verletzungsgefahr wesentlich geringer“, erklärt Silvia Gaideck. Neben der Verteilung der Haushaltsmittel für die kommunalen Spielplätze stand außerdem die Haushaltsplanung 2021 auf der Tagesordnung der Sitzung.

Weitere MAZ+ Artikel

Von Wiebke Wollek