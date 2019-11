Mühlenbecker Land

Ein 60-jähriger Renault-Fahrer befuhr am Sonntag um 13.35 Uhr die Liebenwalder Straße in Summt. Ein 43-Jähriger fuhr mit einem Pkw Hyundai dahinter. Der 60-Jährige musste seinen Wagen verkehrsbedingt abbremsen und der 43-Jährige fuhr auf. Bei der Unfallaufnahme wurde ihm (43) ein Atemalkoholwert von 3,74 festgestellt. Auf der Polizeiinspektion in Oranienburg wurden dem Mann zwei Blutproben entnommen.

Danach wurde er zum Schutz seiner eigenen Person bis zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Insgesamt entstand ca. 5000 Euro bei dem Verkehrsunfall.

Von MAZonline