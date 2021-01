Mit Freude im Schuldienst – mehr als 44 Jahre lang

Mühlenbeck

Trotz der Corona-Beschränkungen sei es ein schöner, würdiger Tag gewesen: Die Lehrerin Erika Lackmann ist am Freitag an der Käthe-Kollwitz-Grundschule Mühlenbeck in den Ruhestand verabschiedet worden – nach mehr als 43 Jahren im Schuldienst. Am 1. August 1977 hatte die (noch) 65-Jährige ihre Tätigkeit als Geografie- und Russisch-Lehrerin aufgenommen, damals noch an der POS in Schildow. Erst mit der Wende wechselte sie nach Mühlenbeck. Seitdem unterrichtet sie zusätzlich Englisch, Sachkunde, LER und Mathematik. Bis vor zwei Jahren war sie stets auch Klassenlehrerin, zuletzt Stellvertreterin.

„Vom ersten bis zum letzten Tag war sie voll einsatzbereit“, sagt Schulleiter Reiner Körber. Man habe gemerkt: Sie sei mit Freude Lehrerin gewesen und habe die ganze Zeit mit Freude gearbeitet. „Das ist das, was sie auszeichnet“, so Körber, der in Form eines Märchens auf das Berufsleben der scheidenden Kollegin zurückblickte und damit für Heiterkeit einerseits und viel Emotionalität auf der anderen Seite sorgte. In den vergangenen Wochen sei Erika Lackmann in der Notbetreuung an der Schule tätig gewesen, obwohl sie mit ihrem Alter zur Risikogruppe gehört und das Recht gehabt hätte, dies abzulehnen, würdigte Körber. Mit der gleichen Einsatzbereitschaft habe sie am 1. August 1977 die Arbeit aufgenommen, nachdem sie am Tag zuvor in ein kleines Zimmer gezogen war, das von einer Schulköchin bereitgestellt wurde.

Anzeige

Die Käthe-Kollwitz-Grundschule in Mühlenbeck. Quelle: Robert Roeske

„Ich gehe sehr gerne arbeiten“, gesteht Erika Lackmann. Entsprechend schwer falle ihr der Abschied. Besonders gern erinnere sie sich an die Klassenfahrten. Umso mehr bewege sie aktuell die Situation mit Corona. „Der Kontakt zu den Kindern fehlt mir sehr“, sagt sie. Und auch die Kinder könnten nicht so lernen wie sie wollen und sollen. Auch sie selbst habe Distanzunterricht gegeben. Das sei immer noch besser als das Homeschooling, bei dem die Kinder selbstständig mit ihren Eltern arbeiten müssen. Da auch das Kollegium nicht zusammenkommen darf, hätten sich alle eine tolle Überraschung ausgedacht. Per Video habe sich jeder Einzelne persönlich verabschiedet. Als Geschenk habe sie einen großen Strauß an Papierblumen erhalten, auf denen jeder seine Wünsche notiert hat. „Das war ganz toll und lieb“, so Erika Lackmann, „darüber habe ich mich riesig gefreut“. Auch einzelne Eltern und Kinder hätten sich gemeldet.

Ihren Ruhestand möchte die Lehrerin nutzen, um mehr Zeit mit der Familie zu verbringen und stärker den Hobbys nachzugehen – dem Radfahren und Lesen. Mit ihrer Schwester unternehme sie gerne Touren von 50 Kilometern und mehr. Und sie freue sich auf das Verreisen, sobald dies wieder möglich ist. Die beiden Enkel (11, 15) wohnen in Glienicke.

Von Helge Treichel