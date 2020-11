Mönchmühle eine Zukunft geschenkt: Claus Schwartzer mit Ehrenamtspreis ausgezeichnet

Mühlenbecker Land

Claus Schwartzer ist mit dem Ehrenamtspreis 2020 des Landkreises Oberhavel ausgezeichnet worden. Bürgermeister Filippo Smaldino freute sich, stellvertretend für den Landrat die Ehrung am Dienstag selbst vorzunehmen. Schließlich hatte er den 71-jährigen Vorsitzenden des Fördervereins Historische Mönchmühle selbst für diesen Preis vorgeschlagen – aus einem einfachen Grund: Seine Verdienste im Zusammenhang mit der Sanierung des mehr als 800 Jahre alten Bauwerks wirken weit über die Grenzen der Gemeinde hinaus, erklärte Smaldino und sagte: „ Claus Schwartzer hat maßgeblich dazu beigetragen, dass aus der Ruine ein Wahrzeichen der Gemeinde und eine über die Grenzen des Mühlenbecker Landes hinaus gefragte kulturelle Begegnungsstätte wurde.“

So würde es ohne Corona aussehen: Archivbild eines Adventskonzertes im Saal der Mönchmühle. Quelle: Robert Roeske

Ihm und seiner Frau Karla sei es zu verdanken, dass rund 1,8 Millionen Euro an Fördermitteln in die Sanierung der Mönchmühle geflossen sind. Von 2009 bis 2011 konnte so mit Mitteln aus dem Konjunkturprogramm II der Bundesregierung das Dach instandgesetzt und ein neues Wasserrad angeschafft werden. Claus Schwartzer selbst kennt die Mühle erst seit 1996 – es war das Jahr, in dem der Berliner, der bis dahin in Marzahn zu Hause war, nach Schildow zog. Nachdem er sich erst einmal eingelebt hatte, so erzählt er, begann er, sich Schritt für Schritt in die Geschichte der Mönchmühle einzulesen, die bis 1973 in Betrieb war. Es war der Beginn eines Herzensprojektes, das seine Berufstätigkeit als Maschinenbauingenieur ablöste. Als er zum ersten Mal die Mühle von außen sah, waren die Fensterrahmen mit Brettern vernagelt und mit Folie vor Feuchtigkeit geschützt. Und innen sah es nicht besser aus. „Man konnte von ganz oben durch mehrere Stockwerke nach unten gucken, Wasser lief an den Wänden herunter, der bauliche Zustand war bedauernswert“, erinnert sich der Preisträger.

In der Werkstatt hat Claus Schwartzer schon viele Ausstellungsexponate repariert. Quelle: Enrico Kugler

Vor neun Jahren stand Filippo Smaldino, ebenfalls Zugezogener, kurz vor seinem Amtsantritt als Bürgermeister. „Es war ein Fass ohne Boden“, beschreibt er den damaligen Stand. Die Mehrheit der Kommunalpolitiker war sich einig, dass hier nicht mehr investiert werden sollte. Die Anwohner fürchteten schon das Anrücken der Abrissbagger. „Hauptamtlich hätte die Gemeinde es niemals geschafft, die Sanierung zu stemmen“, gibt Smaldino zu bedenken. Allein dem ehrenamtlichen Engagement aus dem 2008 gegründeten Verein sei „die Auferstehung“ zu verdanken. „ Claus Schwartzer hat einen langen Atem bewiesen“, lobt der Bürgermeister. Schwartzer war es immer wichtig, einen guten Draht zur Verwaltung aufrecht zu erhalten. Er hat sich aber nicht gescheut, bei Verhandlungen ums Finanzielle beharrlich zu bleiben. Insgesamt würden sich Schwartzer und auch Smaldino wünschen, dass Politik, Verwaltung und Ehrenamt auch weiter gut zusammenarbeiten und gemeinsam Lösungen voranbringen. Denn von der Wiederbelebung der Mühle profitiert nicht nur ein kleiner Personenkreis. Vereine, aber auch Privatpersonen oder Firmen können den Saal mieten.

In der Mühle kann die historische Technik bestaunt werden. Quelle: Helge Treichel

Die Mühle ist schon jetzt wie ein kleines Museum, in der unter anderem Kindern gezeigt wird, wie aus Getreide Brot entsteht. Claus Schwartzer schlüpft dafür gerne in seine Mönchskutte und erklärt das alte Handwerk anschaulich. Langfristig soll in der Mühle einmal eine Touristinfo untergebracht sein, die dann nicht von Ehrenamtlern, sondern Angestellten der Kommune betrieben wird. „Dann wären die Türen immer offen und die Mühle für alle Menschen dauerhaft zugänglich“, sagt Smaldino. Die Gemeinde würde sich also gerne einmieten. Eigentümer des gesamten Areals ist der Verein. Und Eigentum verpflichtet, das wird gerade jetzt zur Corona-Zeit noch einmal besonders deutlich. „Dadurch, dass keine Kulturveranstaltungen und Feiern stattfinden, haben wir natürlich finanzielle Einbußen. Einfach zuschließen können wir aber auch nicht. Die Kosten laufen weiter“, erläutert Claus Schwartzer. „Ich kann aber sagen, dass wir noch gerade so über die Runden kommen, auch mit Corona.“ Umso größer ist die Vorfreude auf bevorstehende Feste. Damit alle Gäste von Keramikgeschirr essen können, ist eine Profi-Spülmaschine angeschafft worden – für 2 500 Euro.

Von Wiebke Wollek