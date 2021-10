Motorradunfall in Schönfließ: Erst Beifahrer – dann Fahrer – Polizei schöpft Verdacht

Diese Begebenheit wird der Zeuge so schnell nicht vergessen: Er fand in der Nacht zu Sonntag auf der Glienicker Chaussee in Schönfließ zunächst ein herrenloses Krad auf der Straße. Wenig später tauchte ein offenbar alkoholisierter 20-Jähriger an der Unfallstelle auf und gab sich als Beifahrer aus. Später stellte sich dann heraus, dass dem wohl doch nicht so war.