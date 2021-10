Mühlenbeck

Eine 14-jährige Radlerin wurde am Sonnabendnachmittag verletzt, als sie in der Kastanienallee in Mühlenbeck unterwegs war und dabei mit einer Pkw-Fahrerin kollidierte.

Trotz falscher Fahrbahnseite: Radlerin vorfahrtberechtigt

Wie die Polizei mitteilte, sei das Mädchen zwar mit ihrem Fahrrad auf der falschen Fahrbahnseite unterwegs gewesen, jedoch trotzdem vorfahrtberechtigt gewesen. Eine 52-jährige Fahrerin eines PKW Fiat fuhr aus einer Nebenstraße in die Kastanienallee ein und missachtete dabei die Vorfahrt der 14-Jährigen.

In Folge kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem das Mädchen stürzte und sich offenbar eine Hüftprellung zuzog. Sie musste durch Rettungskräfte behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden.

Polizei ermittelt gegen Fiat-Fahrerin wegen fahrlässiger Körperverletzung

Bei dem Zusammenprall entstand ein Sachschaden, der sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei auf rund 1500 Euro beläuft. Gegen die Pkw-Fahrerin wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, so die Polizei.

Von MAZonline