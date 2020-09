Mühlenbeck: 87-Jähriger fährt gegen Straßenbaum

Mühlenbeck

Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person ereignete sich am Donnerstagvormittag gegen 8.55 Uhr in der Liebenwalder Straße in Mühlenbeck. „Nach ersten Erkenntnissen war ein 87-jähriger Oberhaveler mit seinem Audi auf der Liebenwalder Straße unterwegs, als er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort mit einem Straßenbaum kollidierte“, erläuterte Ariane Feierbach, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord, den Unfallhergang.

Polizei stellt Führerschein sicher

Da die hinzugerufenen Polizeibeamten Zweifel daran hatten, dass der Senior noch die Eignung zum Führen von Fahrzeugen besitzt, wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt und die Führerscheinstelle informiert. Der Audi wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird nach derzeitigen Erkenntnissen auf etwa 16.500 Euro geschätzt. Der 87-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Von MAZonline