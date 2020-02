Seit langem ist es am Köcheln. Jetzt wird es bittere Wahrheit. Der Edeka-Markt in Mühlenbeck schließt ab 8. März 2020 die Pforten. Der Markt sei zu klein und zu unwirtschaftlich. Doch es gibt Hoffnung auf einen neuen Edeka-Markt. Vielleicht sogar an gleicher Stelle?