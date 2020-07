Mühlenbeck

Ihre Werbung ist noch leicht zu übersehen: Ein kleiner von Hand geschriebener Hinweis in der rechten unteren Ecke jener großen Hinweistafel, auf der die ansässigen Betriebe im Gewerbepark Am Jägerhof in Mühlenbeck aufgeführt sind. Es ist schier unmöglich, im Vorbeifahren bis ganz nach unten zu lesen, wo ein Pfeil den Weg weist. Selbst für jene, die sich aus der Verbindungsstraße zwischen Summt und Mühlenbeck an das dort geltende Tempolimit von 50 km/h halten sollten.

Für Jenny Katzorke und ihren Freund und Partner Salvatore Salvaggio ist der zum Monatsbeginn neu eröffnete Imbiss „Snack & Coffee“ ein Rettungsanker, um in der Coronakrise nicht unterzugehen. Bis zum Ausbruch der Pandemie waren beide über lange Jahre im selben Restaurant angestellt – er als Koch, sie als Kellnerin. Beide mussten nicht nur monatelang zu Hause bleiben, es gab für sie auch keine Perspektive, dass ihr Restaurant jemals wieder geöffnet wird. Also nahmen die beiden ihr Schicksal in die eigenen Hände. Da sie ohnehin Am Jägerhof zu Hause sind, wurden sie regelmäßig gefragt, ob sie nicht die Frühstücks- und Mittagsversorgung der zahlreichen Mitarbeiter der ansässigen Betriebe übernehmen wollen. Seit Anfang Juli haben sie genau das getan.

Anzeige

Der frisch hergerichtete Imbisswagen. Quelle: Helge Treichel

Weitere MAZ+ Artikel

Das Imbissangebot ist ganz klar italienisch geprägt. Salvatore Salvaggio bereitet von Hand die Pizzaböden zu, die dann frisch gebacken werden. An diesem Tag hat er außerdem eine kleine Überraschung für seine Kunden parat: Cannoli mit Ricotta – eine Süßspeise mit leckerer Sahnecremefüllung. Auf der „Karte“ stehen ansonsten belegte Brötchen und ofenfrische Ciabatta, Pasta, Eier, hausgemachte Salate, gefüllte Teigrollen und natürlich Kaffee, auch zum Mitnehmen. Fünf verschiedene Pizza-Sorten sind im Angebot. Frühstück gibt’s dienstags bis freitags bereits ab 7.30 Uhr. Geöffnet ist an diesen Wochentagen bis 14.30 Uhr und dann noch einmal von 17 bis 21 Uhr. Sonnabends und sonntags gilt das Imbissangebot von 13 bis 21 Uhr. Montag ist Ruhetag. An allen Tagen wird zudem zwischen 17 und 21 Uhr ein Lieferservice angeboten, jedoch erst ab einem Bestellwert von 15 Euro und ausschließlich im Gebiet des Mühlenbecker Ortsteils.

Jenny Katzorke mit einer italienischen Spezialität: Cannoli mit Ricotta. Quelle: Helge Treichel

Von der Idee bis zur Umsetzung hat es rund drei Monate gedauert, schätzt Jenny Katzorke. „Fertig waren wir eigentlich schon nach sechs Wochen“, sagt die 41-Jährige. In dieser Zeit wurde ein Imbisswagen vis Internet ersteigert und schick hergerichtet. Gedauert habe es dann aber noch, alle nötigen Genehmigungen einzuholen. Wie hoch die bürokratischen Hürden selbst für eine kleine Imbissbude sind, bekommt Vermieterin Anja Michaelis derzeit zu spüren. Die Forderung diesmal: ein Frischwasseranschluss und eine Abwaschmöglichkeit in zwei getrennten Becken. „Aber wir geben nicht auf“, macht sie nach einem langen Telefonat den beiden Imbissbetreibern Mut – und auch ein wenig sich selbst.

Zu den Kunden gehört an diesem Tag Mike Chaumar, seit fünf Jahren Angestellter bei der im Gewerbepark ansässigen IBH Antriebstechnik. Der 40-Jährige gibt eine Sammelbestellung für die Kolleginnen und Kollegen auf, Pizzen und Salate. Das neu geschaffene Angebot findet er „fantastisch“. „Endlich können wir uns Essen besorgen, ohne weit fahren zu müssen“, sagt er. Das spare Zeit. Für ihn sind es nur ein paar Schritte über den Hof. Und: „Das Essen ist sehr gut“, sagt er. Es biete Abwechslung zum Döner-stand und anderen Möglichkeiten. „Ich bringe euch das Essen dann in etwa 15 Minuten rüber“, sagt Jenny Katzorke freundlich lächelnd.

Salvatore Salvaggio (50) knetet und formt den Teig für die Pizzen. Quelle: Helge Treichel

Noch zum Jahresbeginn hätte sie sich nicht träumen lassen, Unternehmerin zu werden. „Nach 23 Jahren als Angestellte wären wir gar nicht auf die Idee gekommen, uns selbstständig zu machen“, sagt sie. „Und dann kam Corona. Wir haben zu Hause gesessen.“ Mittlerweile betrachten sie und ihr Partner das als „Fügung“, als Wink des Schicksals. Sie hatten eingesehen, dass sie auch in den nächsten Monaten keine Arbeit bekommen. Mit dem Imbiss seien sie mindestens für die nächsten Monate abgesichert, sagten sie sich.

Mut macht den beiden Imbissinhabern der gute und wachsende Zuspruch. „Die Leute kommen“, sagt Jenny Katzorke, deren zwei Kinder zehn und 19 Jahre alt sind. Jetzt müsse nur noch die wenig augenfällige Werbung an der Straße verbessert werden. In diesem Zusammenhang hofft die Imbissbetreiberin auf diesmal nicht ganz so hohe bürokratische und formale Hürden.

Die Speisekarte. Quelle: Helge Treichel

Von Helge Treichel