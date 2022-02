Mühlenbeck

Unbekannte Personen versuchten am Montag in der Zeit von 7 bis 16.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Lindenallee einzubrechen. In Höhe der Schließeinrichtung der Tür waren Kratzspuren zu sehen. Dadurch entstand ein Schaden von circa 100 Euro. Eine Anzeige wegen versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl wurde aufgenommen.

Von MAZonline