Mühlenbeck

Eine Drohung gegen die Käthe-Kollwitz-Gesamtschule in Mühlenbeck ging am Montag via Internet bei der Polizei ein. Nach ersten Ermittlungen wird eine Ernsthaftigkeit ausgeschlossen. Trotz allem werde würden Ermittlungen im Schulgebäude und der Umgebung vorgenommen, hieß es seitens der Polizei.

Ebenso liefen Ermittlungen der Kriminalpolizei zu den mutmaßlichen Tatverdächtigen. In enger Zusammenarbeit mit der Schulleitung wurde der Schulbetrieb am Dienstag eine Stunde vorzeitig beendet. Er soll am Mittwoch zu zehn Uhr wieder aufgenommen werden. Alle beteiligten Stellen seien informiert worden.

Die Schule war am frühen Nachmittag verwaist. Quelle: Helge Treichel

Von MAZonline