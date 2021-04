Mühlenbeck: In Tankstelle eingebrochen und geflüchtet

Mühlenbeck

Am Donnerstagmorgen (8. April) gegen 3 Uhr bemerkte ein Anwohner der Liebenwalder Straße in Mühlenbeck die ausgelöste Alarmanlage einer Tankstelle und alarmierte die Polizei. „Die Beamten stellten vor Ort einen Einbruch in die Tankstelle fest und fahndeten unmittelbar im Nahbereich nach den Tätern“, berichtete Christin Knospe, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord.

Die Polizei konnte jedoch niemanden mehr feststellen. Die bisher Unbekannten hatten sich offenbar über eine rückwärtig gelegene Tür Zugang zum Inneren der Tankstelle verschafft und stahlen dort Zigaretten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden. Kriminaltechniker der Polizei sicherten am Tatort Spuren.

