Mühlenbeck

Vielleicht liegt es ja an dem Storchenpaar, das ab und zu über der Feuerwache an der Mühlenbecker Hauptstraße 21 seine Bahnen zieht? Sicher ist nur: Ein Sorgenkind ist der Mühlenbecker Löschzug nicht für Gemeindebrandmeister Lutz Strausdat und Ortswehrführer Bernd Schmell – denn für ausreichend Feuerwehrnachwuchs ist aktuell gesorgt. Die Zahl der aktiven Einsatzkräfte ist stabil bei knapp unter 30. Erst in den zurückliegenden beiden Jahren haben sich drei sogenannte Nebeneinsteiger zum ehrenamtlichen Dienst in der freiwilligen Feuerwehr gemeldet. Den Tagen der offenen Tür sei Dank. Und auch die Jugendfeuerwehr hat eine recht stabile Stärke, freuen sich die beiden Feuerwehrchefs.

Zur Galerie 28 aktive Einsatzkräfte zählt der Löschzug Mühlenbeck der Freiwilligen Feuerwehr Mühlenbecker Land – unter ihnen sechs Frauen. Pro Jahr werden von ihnen durchschnittlich gut 80 Einsätze absolviert. Neben Löscheinsätzen sind das technische Hilfeleistungen bei Unfällen.

Demnächst sei sogar ein Neuzugang der besonderen Art zu erwarten, sagt der Gemeindebrandmeister. Das in die Jahre gekommene MAN-Löschfahrzeug soll durch ein Hilfeleistungsfahrzeug HLF 20 ersetzt werden. Es ist speziell für Einsatzszenarien auf der nahen A 10 ausgestattet und sei von der Gemeinde schon bestellt. „Aber die Lieferzeiten sind sehr lang“, so Strausdat, der 1996 seinen Dienst bei der Feuerwehr in Mühlenbeck aufnahm und bis zu seinem Umzug nach Schildow 2015 sogar langjähriger Stellvertreter von Schmell war. Fast alles, was er über Feuerwehr weiß, habe er in Mühlenbeck gelernt, so der 60-Jährige. Weiterhin beschafft würden von der Gemeinde für den Schönfließer Löschzug ein Tanklöschfahrzeug, das speziell für Waldbrände ausgelegt ist und ein Mannschaftstransportwagen MTW für den Zühlsdorfer Löschzug.

Anzeige

Seit 1982 bei der Feuerwehr

Bereits seit 1982 ist Bernd Schmell bei der Freiwilligen Feuerwehr, 1995 übernahm er die Funktion des Wehrführers in der damals noch eigenständigen Gemeinde. Als aus dem Amtsverbund im Oktober 2003 eine Großgemeinde wurde, wurde er Löschzugführer. Die Kameradschaft sei es gewesen, die ihn seinerzeit in die Wehr gelockt habe, sagt der 60-Jährige. Familiäre Vorbilder habe er nicht gehabt. Jedoch sei auch sein Sohn (36) Mitglied der freiwilligen Feuerwehr gewesen, bis zu seinem Wegzug. Außerdem habe er eine Tochter (32). Für ihn selbst steht fest: „Ich mache das bis zur Rente.“ Damit meint er nicht unbedingt die Wehrleitung, wohl aber den aktiven Dienst. In seinem eigentlichen Berufsleben sei er Mitarbeiter der Berliner Wasserbetriebe und sei in einer Leitwarte für die Trinkwasserversorgung tätig. Aber nicht nur der Arbeitgeber ermögliche ihm die Tätigkeit in der Feuerwehr, auch seine Frau stehe voll dahinter. „Ohne sie wäre ich nichts“, sagt er und verbindet das mit einem großen Dankeschön.

Weitere MAZ+ Artikel

Erfolgreicher Einsatz: Kameradschaft und Kooperation

Zu seinen positivsten Erfahrungen als Feuerwehrmann zählt Bernd Schmell den großen Waldbrand in Summt. Über fünf Tage habe sich der am Ende erfolgreiche Löscheinsatz ganz unterschiedlicher Einheiten hingezogen – mit Bundeswehrpanzern und Luftunterstützung. Zwei weitere Tage habe die Nachbereitung gedauert. Gern erinnere er sich auch an den zweitägigen Gemeinschaftsausflug nach Flecken Zechlin aus Anlass des 112-jährigen Bestehens der Mühlenbecker Feuerwehr im vergangenen Jahr.

Unfallopfer bedankt sich später

Stellvertreter Olaf Schulz feiert im September seine 20-jährige Feuerwehrzugehörigkeit. Nachdem er 1996 seine Meisterprüfung als Schornsteinfegermeister absolviert hatte, habe ihn vier Jahre später sein ehemaliger Chef Lutz Tornow von der Wichtigkeit ehrenamtlicher Feuerwehrarbeit überzeugt. Nachdem das Eigenheim gebaut und das erste der beiden Kinder auf der Welt war, habe er den Rat befolgt. „Mein großes Interesse betrifft die Technik“, sagt der 48-Jährige. „Und ein so großes Spektrum an Technik hat man bei keinem anderen Hobby“. Die durchschnittlich 80 Einsätze pro Jahr seien zuweilen schon mit einer großen auch seelischen Belastung verbunden, insbesondere bei Todesfällen. „Daran werde ich mich nie gewöhnen.“ Aber einmal sei ein schwerstverletztes Unfallopfer nach seiner Genesung erschienen, um seinen Rettern zu danken. „Da kriegt man Gänsehaut“, so Schulz.

Löschzug Mühlenbeck Die Ortsfeuerwehr Mühlenbeck ist einer von vier Löschzügen in der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Mühlenbecker Land. Löschzugführer oder Ortswehrführer ist Bernd Schmell, sein Stellvertreter Olaf Schulz. Der ehrenamtliche Dienst wird von aktuell 28 aktiven Einsatzkräften versehen, darunter sechs Frauen. Die Jugendfeuerwehr zählt gegenwärtig 16 Mitglieder, die Hälfte dabvon Mädchen. Die Alters- und Ehrenabteilung zählt 10 Mitglieder. Der Mühlenbecker Löschzug verfügt über drei Einsatzfahrzeuge, die alle in der Feuerwache in Mühlenbeck untergebracht sind. Dazu gehören ein: Löschgruppenfahrzeug LF 16/12 (Typ: MAN M2000L, Baujahr: 1999, Besatzung: 9 Personen). Das Fahrzeug dient der Brandbekämpfung, der Rettung von Personen und der technischen Hilfeleistung jedweder Art. Es führt 1600 Liter Wasser mit.Tanklöschfahrzeug TLF 20/50-W (Typ: Mercedes-Benz 1628 „Atego“; Baujahr: 2004, Besatzung: 3 Personen). Es dient der Brandbekämpfung mit Wasser oder Schaum. Das Fahrzeug führt 5.200 Liter Wasser, 50 Liter Class-A-Schaum und 150 Liter Class-B-Schaum mit. Es enthält eine CAFS-Anlage und ein Wendestrahlrohr auf dem Fahrzeugdach. Beladen ist es unter anderem mit einem Rettungsgerät mit Schere und Spreizer sowie einem Notstromaggregat. Kommandowagen KdoW (Typ: Volkswagen VW T6, Baujahr: 2017, Besatzung: 7 Personen). Er dient als Führungsfahrzeug für Einsatzleiter bei größeren Schadenslagen sowie als Mannschaftstransportfahrzeug im Feuerwehralltag. Der Kommandowagen ist mit mehreren Funkgeräten ausgestattet, sowie mit Absperr- und Sicherungsmaterial. Es können im Fahrzeug 230V-Verbraucher angeschlossen werden (Spannungskonverter und/oder Fremdeinspeisung).

Von Helge Treichel