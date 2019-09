Viel los an der alten Mühle

Mühlenbeck

Die alte Mühle war in die milde Herbstsonne getaucht. An ihrem Fuß hatten es sich Heike Loos und ihre Freundin Bärbel Wernicke bequem gemacht, zwei Bierchen bestellt. „Das wird man sich ja mal gönnen dürfen“, sagte Bärbel Loos. Und dann legten auf der kleinen Bühne am Eingang die Linedancer „ Mönchmühle“ los. „Das Programm auf der Bühne ist super“, sagt Bärbel Wernicke. Hunderte Gäste waren am Sonnabend zum Herbstmühlenfest gekommen, das der Förderverein Historische Mönchmühle wieder ausrichtete. Auf der Bühne standen „Jimmys Party Band“, Zauberin Rosalie für die Kinder und Gruppe „Route Irish Band“.

Letztere war dann auch das Highlight des Festes. „Die hatten wir im Februar schon mal im Saal, da sind viele nicht mehr reingekommen. Sie wollten also noch mal herkommen“, erklärt Patricia Block vom Vorstand des Fördervereins. Zum 23. Mal organisierte der Verein mit seinen rund 100 Mitgliedern das Fest. „Es hat sehr einfach mit selbst mitgebrachten Klapptischen und Künstlern aus der Umgebung angefangen. Wir wollten die Leute damals auf das Denkmal aufmerksam machen, das ja eine Ruine war“, erklärt sie. Gewachsen ist das Fest in all den Jahren nicht großartig, dafür ist der Platz an der Mühle einfach zu begrenzt. Und so gab es auch in diesem Jahr zehn Stände, vom Keramiker über den Seifenmacher bis hin zum Imbissstand.

Auch für die Kinder gab es viel zu erleben. Quelle: Robert Roeske

Auch der Verein „Hand in Hand im Mühlenbecker Land“ hatte einen Stand aufgebaut, Vereinsmitglieder verkauften Bücher & Co., um die Kasse aufzubessern. Und natürlich, sagt die Vorsitzende Katja Behrendt-Didszun, um bekannter zu werden. „Vielleicht finden wir auch neue Mitglieder“, so die Schildowerin. Sie hat den Verein Anfang im März 2019 gegründet, um eine Anlaufstelle für ältere Menschen zu sein. Katja Behrendt-Didszun hat zwei Pflegefälle zuhause, ihre Schwiegermutter und deren Lebensgefährten. Auch ihre Mutter sei schwer an Demenz erkrankt gewesen. „Ich konnte irgendwann nicht mehr, deshalb haben wir diesen Verein gegründet.“

Bislang gab es ein Kaffeetrinken mit Senioren, um sich vorzustellen. Es soll künftig Veranstaltungen geben, bei denen junge und ältere Leute zusammenkommen. Unter anderem könnten die jüngeren die älteren besuchen, ihnen bei Computerfragen oder Gartenarbeiten helfen. Demnächst, am 11. Oktober, ist auch ein Kochen im Bürgersaal Schildow geplant, eine Woche später können die Senioren im Schönfließer Gemeinderaum neben der Feuerwehr Gerichte zubereiten und sich austauschen. Was die Senioren sich noch so wünschen, danach fragten die Vereinsmitglieder per Umfrage auf dem Herbst-Mühlenfest.

Viele Besucher waren gekommen. Quelle: Robert Roeske

Auch über den 1. Bürgerhaushalt stimmten die Mühlenbecker am Rande des Festes ab. Die Stellvertretende Bürgermeisterin Kerstin Bonk verkündete die Siegerprojekte am Abend auf der Bühne: Blühpflanzen, Sitzbänke, Spielgeräte, der Kochbus und ein Trimm-Dich-Pfad waren die Top-3.

Von Marco Paetzel